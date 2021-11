Generatore di Tensione, Deglutire è una strano amore: il video

Non ho voglia di vederti se sei solo cura / Perché non sono quel che penso di meritarmi/ Ci han dato troppi sogni d’arte e di amore intensi / Ma poi compressi dentro realtà mediocri. In questi versi c’è il cuore di Deglutire, il nostro nuovo singolo. Non una canzone d’amore ma una canzone sull’amore e sul suo ruolo in società. Una canzone che indaga il punto d’incontro tra la dimensione più intima e quella politica. Siamo cresciuti sentendoci ripetere che impegnandoci avremmo potuto ottenere quello che

volevamo e che fosse giusto sforzarci e competere per ottenere una parte nel teatro sociale. La cima della piramide è però troppo stretta per soddisfare le ambizioni di tutti e, inevitabilmente, in tanti dovranno fare i conti con la propria mediocrità e provare sulla propria pelle l’insoddisfazione delle proprie ambizioni. Questi insoddisfatti cercheranno relazioni per riempire il proprio vuoto, mettere un cerotto

sulle ferite che la società ha inferto loro. Deglutire è una dichiarazione contro questo

sentimento di ripiego, in difesa di un amore profondo e vero. Deglutire segna il nostro

impegno per un amore che sia autentica conoscenza e libertà.



La canzone è nata a Bologna, nel 2019. Al tempo stavamo lavorando nello studio privato di Lucio Dalla, il "Cagnara Records Bologna”, a pochi metri dalla sua casa in Via d’Azeglio, con Pressing Line, la sua storica etichetta. Dopo aver fatto ascoltare a tutti la demo di Deglutire, la nostra agenda è cambiata totalmente e ci siamo trovati a buttare giù idee per la produzione della nuova canzone, abbandonando per qualche sessione i brani che avevamo in produzione prima. Sin dal primo provino chitarra e voce di Deglutire ci è stato chiaro che il suo suono avrebbe dovuto essere rispettoso della sua classicità. È una canzone che ha una struttura tradizionale e melodie tipiche del cantautorato italiano - la freschezza del brano è tutta nelle scelte lessicali, a partire dal titolo in linea con l’indie, e nel particolare tema affrontato. Nella produzione, seguita da Paolo Piermattei (produttore) e Michele Postpischl (tecnico del suono), abbiamo quindi cercato di porci nel solco della canzone italiana ma

mirando a un’eleganza che rispecchiasse i pensieri a cui diamo voce.



Il video di Deglutire è opera di ONN Creators. Racconta la storia di un ragazzo (interpretato da Luca Serafini) che lavora come inserviente in un teatro dove una band sta registrando un video - in questo caso noi, Il Generatore di Tensione. Lui, preso dall’entusiasmo per gli artisti (i “sogni d’arte” della canzone), si trova a cantare la canzone. Il video si chiude con il protagonista che prende i vestiti di scena della band e sale sul palco, ma senza potersi allontanare dalla sua realtà fatta di aspirapolveri e prodotti per la pulizia.