Gioia e la sua Pink Cadillac, un viaggio in rosa con playlist

Durante la creazione di Pink Cadillac è nata la playlist Pink Cadillac Radio. Il nome non è casuale, poiché rappresenta esattamente la colonna sonora che ho sempre

immaginato come sottofondo a questo viaggio. Sono 10 brani che mi hanno ispirata nella scrittura del pezzo.



GIOIA MINUSCOLA (VULNERABILE)

1. SADE - NO ORDINARY LOVE

Uno dei miei brani preferiti di sempre. Sade racconta di come ha ceduto ad una persona tutto l’amore che aveva, continuando a provare a far funzionare una relazione. È come se, in parte, fosse un’altra prospettiva di “Pink Cadillac”.



2. ETTA JAMES - I JUST WANT TO MAKE LOVE TO YOU

Questo pezzo è stato fondamentale per la scrittura di “Pink Cadillac”, tanto da spingermi a citare il nome di Etta all’interno di una strofa. È amore puro. Descrive il desiderio carnale in modo semplice e diretto, con classe e senza

giri di parole.



3. PAUL ANKA - PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER

E' romanticismo estremo; la percepisco come un innamoramento che fa scoppiare il cuore, la stessa sensazione che immagino accompagnare il viaggio nella mia Cadillac rosa.



4. LANA DEL REY - WEST COAST

Essendo “Pink Cadillac” ambientato nella costa occidentale degli USA, “West Coast”

aggiunge quell’elemento onirico in più alla sua colonna sonora. Il rallentamento di BPM che giunge al ritornello dà un senso di estasi che si collega a tutte le sensazioni sopracitate.



5. JADEN - DEEP END

In “Deep End”, Jaden narra l’amore che prova in modo semplice e desidera “tagliare i

ponti”, addentrarsi in una relazione velocemente, senza aspettare. È il contrario di ciò che racconta “Pink Cadillac”, ma con suoni e vibes simili.



GIOIA MAIUSCOLA (FORTE, TRASGRESSIVA)

1. DOJA CAT - FREAK

Un collegamento alla parte vulnerabile. “Freak” campiona “Put Your Head On My Shoulder” di Paul Anka, ma nel testo Doja Cat si lascia andare in modo esplicito, contrastando il pezzo originale. In “Pink Cadillac” i contrasti non mancano, perciò questo brano si mescola facilmente al mood del viaggio e della storia che racconto.



2. CURTIS WATERS - STUNNIN’

Inserendo “Stunnin’” in questa radio emerge un lato più egocentrico e esplicito del mondo di “Pink Cadillac”. Da questo brano è anche nata una grande ispirazione a livello di sound.



3. 24KGOLDN - CITY OF ANGELS

Oltre alla sfrontatezza del testo, ho scelto questo pezzo per le analogie che si creano con “Pink Cadillac”. Si nomina spesso “devil”, “angel” e nel titolo, “City of Angels”, la città degli Angeli, si ricorda Los Angeles, ricollegandosi al luogo in cui è ambientato il mio viaggio.



4. RIHANNA - DESPERADO

Questo brano, con un tono forte e deciso, parla di una difficoltà in una relazione; Rihanna si chiede se riuscirà a scappare via con questo qualcuno, “Desperado”, o se lui scapperà per conto proprio, lasciandola indietro. Inoltre, citando un’auto (Chevrolet Monte Carlo) si crea un’altra somiglianza con il testo di “Pink Cadillac”.



5. KALI UCHIS - TELEPATIA

E' un altro brano che mi ha aiutato a costruire le fondamenta di “Pink Cadillac”, nel tipo di mood e nella scelta dei suoni. Volevo creare le stesse vibrazioni, un po’ sognanti e delicate, ma allo stesso tempo decise. Con l’accostamento contrastante del testo, tutto ha preso esattamente il senso che volevo darci.