Isotta, vince il Premio Bianca D'Aponte con la bellezza del suo Io

approfondimento

Isotta libera il suo "Io" melanconicamente forte e coraggioso

Isotta come hai festeggiato?

Sono andata a letto all’alba, dopo la cena siamo stati tutti insieme nella hall dell'hotel a chiacchierare. Salita in stanza sapevo che non avrei dormito e mi sono preparata la valigia per tornare a casa.

So che si respira un clima speciale.

L'atmosfera è stata molto amichevole da subito, ti confesso che spesso parto prevenuta quando si tratta di concorsi ma stavolta ho sbagliato. L'accoglienza è incredibile, percepisci che ti ospitano con piacere e ti vogliono fare stare il meglio possibile.

C'è rivalità tra le dieci finaliste?

Assolutamente no. Con le ragazze ci siamo conosciute il mercoledì sera e poi il giovedì ci siamo ritrovate al workshop con Giuseppe Anastasi: era come essere in famiglia. Sa fare lezioni senza annoiare. Ognuna presentava una canzone non in gara.

Cosa hai portato?

Palla Avvelenata e tutti sono rimasti stupiti dalla botta emotiva del brano, io che sono così tranquilla e timida.

Il venerdì hai presentato un altro brano.

Sì, ho scelto Porno Romanza che parla di revenge porn; non è autobiografica e per l'emozione ho sbagliato le parole del secondo ritornello. Ho pianto al telefono con i miei la sera, ero dispiaciutissima.

Ti sei rifatta in finale con Io.

Ero sempre emozionata ma è andata meglio. Avevo una sensazione positiva ma non mi aspettavo di vincere.

Tra le tue colleghe c'è qualcuna che ti ha impressionato?

Ti direi tutte ma se devo fare tre nomi dico Anna e l’appartamento, la mia preferita, poi Olivia XX e Alessandra Pirrone.

La tua famiglia che ha detto?

Ho chiamato i miei all’1 di notte, nella mia eccitazione e confusione ero certa che lo sapessero, poi mi è venuto il dubbio e infatti non lo sapevano. Mio padre poi mi ha richiamato alle tre e mezzo, è stata una grande festa.

Il premio prevede 1000 e tre concerti prodotti da Doc Live. Inoltre se uscisse il bando di Nuovo Imaie sarebbe un altro step in più.

Uscisse quel bando sarebbe utile per alleggerire i costi del produttore. Mi sono a lungo auto-finanziata o meglio mi ha finanziato mio padre. Ora l'investimento grosso lo fa l'etichetta Etichetta Women, soprattutto per produzione e arrangiamento.

Che mi dici del futuro prossimo e dei concerti?

Navighiamo un po’ a vista, io vorrei uscisse un singolo ai primi di dicembre. Poi aspetto notizie per Sanremo. I tre concerti li farò ma non so dove. Uno mi piacerebbe farlo a Milano e magari un altro a Firenze.

Intanto stai scrivendo?

Tantissimo, non mi fa paura l'album in arrivo l’anno prossimo, ho una ricca varietà di brani e tocco temi anche belli.

Come ti ispiri?

Quando entri nei panni di altri, come per Porno Romanza, è molto più difficile, devi immedesimarti, bisogna cercare testimonianze. Ma anche cose mie le arricchisco confrontandomi con chi ha fatto la stessa esperienza. Ho già la penna in mano dopo la poca ispirazione figlia del lockdown!