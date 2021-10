La Rappresentante di Lista, Religiosamente: testo della nuova canzone

Il loro, è uno tra i dischi più apprezzati della scorsa edizione sanremese. “My Mamma” de La Rappresentante di Lista che arriva oggi al suo quarto singolo estratto dopo i successi di “Amare”, “Alieno” e “Vita”. La nuova canzone si chiama “Religiosamente” ed è una poesia ipnotica che parla dell’abbandono e del lasciarsi abbandonare alla forza dei sentimenti. Un regalo che Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina e gli altri componenti del collettivo musicale siciliano, hanno deciso di fare ai fan per anticipare l’uscita del primo romanzo della band, “Maimamma”, fuori il 28 ottobre per Saggiatore.

“Religiosamente”, già disponibile in digitale e in official visual art su YouTube, è in alta rotazione radiofonica dallo scorso venerdì 22 ottobre. Ecco il significato del testo: “‘Religiosamente’ è una canzone che parla di abbandono e dell’abbandonarsi, come lasciarsi andare a un sentimento” ha raccontato La Rappresentante di Lista che ha poi aggiunto, “Dentro di essa scorre il suono del mare, del sale, della festa da cui a poco a poco ci allontaniamo. ‘Religiosamente’ si tuffa nei ricordi e nelle sensazioni che per forza del tempo si consumano, svaniscono o si affievoliscono. Sono momenti che affiorano alla memoria e che vorremmo trattenere con noi e altre volte scacciare. Come è difficile lasciare andare tutta questa vita”. Ecco il testo ufficiale della canzone.