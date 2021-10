Gaia racconta le sue anime a ritmo di ginga nell'album Alma

Arriva, non sai quando ma arriva. Non è un questione di età bensì di animo. O anima. C'è una mattina che ti alzi e senti che le emozioni sono disallineate e sai che devi mettere ordine. Chiudi gli occhi ed è in quel momento che tutto ti appare chiaro. Perché a illuminarsi è il cuore. Gaia ha scritto Alma nell'ultimo anno e mezzo, spinta da un caleidoscopio di emozioni e ha voluto indagare su quante vite ospitasse il suo corpo. Le quindici canzoni di questo album sono il ritratto di altrettante realtà che (con)vivono in questa giovane artista emiliana che anche dalla noia sa trarre gioia. Canta in italiano e in brasiliano, si è circondata di amici che hanno condiviso con lei una canzone. Ogni voce che sentite in Alma, insieme a quella di Gaia, è una voce necessaria, una voce accolta con spontaneità. Nulla è forzato nel disco. D'altra parte Gaia ha dimostrato, in più occasioni e talvolta con ostinato coraggio, di sapere correre da sola. In Ginga ospita Francesca Michielin e Margherita Vicario, in Marina c'è Gemitaiz, in Loca ecco J Lord poi i brasiliani Selton in Io e Te (De Leve) e Tedua in Paranuè; infine c'è il featuring internazionale con Sean Paul & Childsplay in Boca. E' un disco da ascoltare, un po' eretico col suo mescolare gli idiomi. Di certo è sincero e profondo. Sono molto curioso di vederlo live. Conosco la forza, il magnetismo di Gaia quando è sul palco, ma stavola non si tratta solo di raccontare musica, deve raccontare se stessa attraverso la musica. Il prossimo 21 novembre sarà protagonsita al Corona Capital 2021, uno tra gli eventi live più importanti del panorama Sudamericano che si terrà a Città del Messico: nella line up ci sono, tra gli altri, i suoi amati Tame Impala ("Sarebbe bellissimo tornanre con un featuring con loro"), poi Disclosure, The Kooks, Twenty One Pilot. A gennaio partirà il suo primo tour indoor, l'Alma Tour, prodotto da Vivo Concerti, col debutto il giorno 24 a Torino. Nei club Gaia è pronta a creare una nuova personale dimensione on-stage presentando il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue anime musicali. Dopo Torino, i live proseguiranno mercoledì 26 gennaio a Firenze , giovedì 27 a Pozzuoli e a seguire domenica 30 gennaio a Milano e giovedì 3 febbraio 2022 a Roma.