Franz Ferdinand, Il batterista Paul Thomson lascia il gruppo

I Franz Ferdinand annunciano l’abbandono di Thomson su Instagram

È con un lungo messaggio su Instagram – corredato da una foto di Thomson e Audrey Tait che suona come un passaggio di testimone - che i Franz Ferdinand hanno annunciato l’abbandono del gruppo da parte dello storico batterista. Ecco le parole di Kapranos e Co., che non rilasciano ulteriori indiscrezioni circa la dipartita del musicista: “Ciao mondo. Paul sta lasciando la band. Quando l'abbiamo scoperto per noi è stato un po' uno shock, quindi probabilmente lo sarà anche per alcuni di voi. Paul è nostro amico da oltre venticinque anni e non vediamo l'ora che ne arrivino almeno altri venticinque. È un ragazzo divertente, intelligente e sensibile. E non è nemmeno un cattivo batterista. Non si passano venti anni a girare il mondo con qualcuno senza che si diventi come una famiglia e questo non cambierà presto. Siamo contenti di avere condiviso quelle avventure ed esperienze insieme e non vediamo l'ora di sapere cosa farà in futuro”. La band nata a Glasgow ha poi continuato dicendo: “Dopo aver suonato con Paul per così tanto tempo, è ovvio che non tutti potrebbero sedersi dietro il kit dei Franz Ferdinand, quindi siamo felici di annunciare che uno degli altri migliori batteristi al mondo si sta unendo a noi. Molti di voi a Glasgow saprete già che musicista incredibile sia Audrey Tait, siamo entusiasti di averla con noi. È assolutamente naturale suonare con lei e possiede una grande risata. È stato elettrizzante stare insieme in studio e non vediamo l'ora di suonare dal vivo per voi. Ecco una foto di Paul che le porge letteralmente le sue bacchette in una sala prove senza finestre”.