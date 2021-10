The Tangram, con Feel raccontano una storia di distacco: il video

Nel percorso di creazione musicale di un album c'è sempre quel brano che sembra diverso rispetto agli altri, la cosiddetta “pecora nera”... quella che riesce a evocare immagini inaspettate, non ancora esplorate; ed è per questo che “Feel”, la “pecora nera” di “Cosmic Fruits”, è stata scelta come ultimo singolo che anticipa il nostro primo disco. Un brano che rappresenta il cambiamento e il distaccamento, le atmosfere a noi ricordano gli ‘80 ma quelli più cupi e audaci, quelli intrisi di malinconia e allo stesso tempo di potenza sonora; fondamentalmente per noi è un brano di attitudine "groovy punk” immerso in un’atmosfera psichedelica e lisergica. Valerio (batteria/produzione) ha scritto il brano in solitaria, mentre era a lavorare sulla chiusura dei mix, gli è venuta questa idea folle proprio in un momento cruciale...



Il testo è venuto poi da sé, proprio dai racconti di quella sessione notturna di registrazioni e in generale del tema della solitudine, dove possiamo esprimerci in totale libertà, senza freni. Tutti noi poi abbiamo messo del nostro, anche se alla fine i provini registrati in solitaria ci sono piaciuti talmente tanto che in gran parte del brano sono rimasti intatti; così come Valerio, Francesco (tastiere) ha pazientemente animato l’intero videoclip dimostrando che un’esigenza artistica non può avere catene o pregiudizi, a prescindere dai ruoli di una band che potrebbero superficialmente trasparire dall’esterno.



Feel da ultima arrivata, non poteva non essere inserita nel disco, non potevamo non darle lo spazio che a gran voce richiedeva, alla fine è diventata l'apripista, l'ultima canzone prima dell'uscita del disco e un brano che forse indica il futuro della band? Sì e no. Perché nel profondo ci sono sempre luoghi inesplorati e delle volte questi mondi e visioni vengono fuori con forza e richiedono di essere ascoltati.



Feel sta a rappresentare la libertà e la possibilità di decidere chi si vuole essere senza filtri e in completa onestà, vuole essere una canzone libera, quindi libero è anche il suo video, scritto e diretto da Claudia Ferrara (Noia) e Francesco Fatale che lo ha modellato e animato frame by frame. "Feel" è "Sentire", assistere alla trasformazione del proprio corpo, all'evoluzione che dallo scindersi in due parti identificate, una dal colore verde per l'anima e l'altra dal viola per il corpo, arrivano a ricongiungersi, a danzare e a coesistere spontaneamente. L'alieno che è in ognuno di noi si libera e fa esattamente quello che vuole. Dopo "Awesome", "Why", "Magical" e "Crazy", diverse date estive e la partecipazione a X Factor (Audizioni e Bootcamp) "Feel" è il brano che annuncia "Cosmic Fruits" (IRMA records/RADAR label&mgmt), il nostro album d'esordio in uscita il prossimo 19 novembre.