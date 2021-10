Tina Turner vende i diritti della sua musica a BMG

Concluso un affare che, stando ai rumor, si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di dollari. La cantante 81enne, prossima all'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame da solista, si dice soddisfatta: "La mia musica è in buone mani". Warner Music manterrà i diritti di distribuzione

Tina Turner ha venduto i diritti del suo catalogo musicale alla BMG. La compagnia non ha reso note le cifre dell’affare, ma fonti dell’industria musicale parlano di un accordo superiore ai 50 milioni di dollari per assicurarsi i diritti su hit senza tempo come The Best e l’utilizzo del nome e dell’immagine della star oggi 81enne. Un accordo che sembra piacere a tutti, a partire da Tina Turner, che ha detto di sentire la sua musica in “mani affidabili”. Warner Music conserverà invece i diritti di distribuzione della sua musica.