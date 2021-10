Le t.A.T.u. torneranno con un concerto nel 2022

Chi sono le t.A.T.u: dall’esordio al successo

Formatosi nel 1999 a Mosca, grazie al producer russo Ivan Shapovalov, quando Lena e Julia avevano rispettivamente solo 15 e 14 anni, il duo pop femminile delle t.A.T.u. giunse al primo vero successo nel 2002 con la pubblicazione del loro primo singolo in inglese “All The Things She Said”. Un vero e proprio scandalo per quel periodo storico ancora molto conservatore rispetto ad oggi, a causa del videoclip ufficiale del brano in cui due ragazze in uniforme scolastica, si baciano appassionatamente sotto la pioggia, accanto a un testo che racconta della storia d’amore tra due giovani studentesse, ostacolata dai genitori. Censurato in molti Paesi del mondo, il singolo arrivò in cima alle classifiche di Australia e Regno Unito, con la vendita di oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo e la successiva pubblicazione del primo album “200 km/h in the Wrong Lane”. Sarà solo alcuni anni dopo che lo stesso fondatore delle t.A.T.u. Ivan Sapovalov, rivelerà la scelta di un duo omosessuale, essere stata tutta una messa in scena a scopo di marketing, per innalzare l’hype e la curiosità degli spiriti più trasgressivi e controcorrente. Dopo i primi anni Duemila, ricchi di successo, Lena Katina e Julia Volkova arrivano allo scioglimento ufficiale nel 2011, dopo l’annullamento di diversi concerti già in calendario. Come è proseguito il loro futuro? Mentre Katina si è dedicata all’attività da solista, pubblicando diversi singoli e progetti in studio, per Volkova non andò tutto come sperato: la cantante ha dovuto per lungo tempo abbandonare la musica a causa di un’operazione alla tiroide, che le ha fatto perdere la voce. Ora le due tornano finalmente insieme, per riportare le t.A.T.u. sul palco nella primavera del 2022.