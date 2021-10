Luce Social Club, su Sky Arte è protagonista Giovanni Caccamo

In onda venerdì 8 ottobre dalle ore 20.10 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/, la nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Cinecittà SpA, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis. Una serata dedicata al tema dell’educazione, declinato in molteplici modi attraverso l’incontro con gli ospiti e le loro diverse testimonianze artistiche. Prima ospite in studio è Valeria Solarino, una delle interpreti più amate e popolari dello spettacolo italiano.

Apprezzata al cinema in film divenuti di culto come “Che ne sarà di noi”, passando per pellicole intimiste come “Viola di Mare” e “Valzer” fino al corale “A casa tutti bene”, riveste anche moltissimi ruoli sul piccolo schermo: tra i lavori più recenti, le serie tv “Rocco Schiavone” a “L’Alligatore”. Valeria Solarino sta per tornare protagonista a teatro, suo primo grande amore, con lo spettacolo “Gerico Innocenza Rosa”, scritto e diretto da Luana Rondinelli, presentato in anteprima lo scorso giugno all’Estate Fiesolana e in scena a Roma dal 26 al 31 ottobre al Teatro Ambra Jovinelli.



La serata prosegue con il regista Stefano Mordini, dal 7 ottobre nelle sale con “La scuola cattolica”, distribuito da Warner Bros. Pictures, presentato fuori concorso alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tratto dall’omonimo libro di Edoardo Albinati, “La scuola cattolica” porta sul grande schermo, tra educazione, mala-educazione, luci e ombre di una Roma borghese, uno dei capitoli più bui degli anni ’70: il delitto del Circeo. Mordini si contorna di un cast importante: al fianco dei giovani protagonisti Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, figurano infatti alcuni tra i migliori attori italiani, da Fabrizio Gifuni, Valentina Cervi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca.



Ospite musicale della puntata è Giovanni Caccamo, uno dei giovani cantautori più profondi ed eleganti della musica italiana, che presenta a Luce Social Club il nuovo album “Parola”, che diventerà anche uno speciale prodotto da Sky Arte in onda prossimamente, un racconto in immagini ispirato alla creazione e realizzazione di questo lavoro. Nel nuovo disco, Caccamo, partendo dall’importanza della parola, ha scelto e coinvolto un parterre di voci incredibili che figurano nel progetto: da Willem Dafoe, Patti Smith, Jesse Paris Smith, Liliana Segre, Aleida Guevara, Michele Placido, Beppe Fiorello, fino alla registrazione del discorso di Andrea Camilleri sull’‘appello ai giovani’ che ha ispirato e dato origine all’intera opera “Parola”.



Chiude la serata l’intervento di Luca Sommi, giornalista, critico e autore televisivo, in studio per presentare il suo ultimo libro “Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia”. In questo saggio, edito da Baldini+Castoldi e nato in pieno lockdown, l’autore compie una rilettura della Divina Commedia con l’intento di accompagnare il lettore che non sa nulla sulla commedia e sui suoi personaggi alla scoperta della più

grande opera «mai scritta da un cristiano», ancora oggi attuale e profetica. Un tributo amorevole e riverente, un libro unico che sorprenderà anche il lettore più esperto.