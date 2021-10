Massimo Contini arriva col singolo esistenziale Solo Noia: il video

Eh già… sono ancora qui. Il cantautore passionale e sognatore senza nome d’arte: Massimo Contini. Quando quarant’anni fa (tanto la mia età non ve la dico), strimpellavo un piccolo organo elettrico nella mia cameretta in una casa popolare di Rozzano, di sogni ne facevo tanti, ma mai avrei pensato di dover attendere tanti anni per coronali. No, non sono diventato Batman… ho solo inseguito caparbiamente la mia più grande passione. Ma, come tutti sanno, al destino non manca il senso dello humor e dopo avermi fatto il regalo più bello che un uomo possa ricevere, una bellissima figlia, decide che le mie corde vocali per qualche anno debbano fare parecchi capricci. Così ho provato in tutti i modi, nel tempo, a disinnamorarmi di quella bellissima donna che si chiama Musica, ma non c’è stato verso. Un amore così grande mica può svanire nel nulla! Non che lei non abbia fatto di tutto per convincermi… anzi, mi diceva continuamente che ero troppo vecchio per lei e non potevo starle dietro (guarda quanta arroganza…!), ma io sono più testardo.

Da sempre.



E poi come per magia, il destino rimescola le carte e nel 2016, ritrovo parte della mia voce e la voglia di farmi ascoltare. Di certo la vita alle volte è strana e nella sua malsana ironia, spesso decide per noi. Gli eventi, il carattere e gli incontri condizionano le scelte, ma quando una passione ti rapisce il cuore, prima o poi si fa strada da sola. Quindi, al grido di “chissenefrega” ed alla soglia dei “50”, decido che i sogni, quelli belli davvero, non sono fatti per stare in un cassetto, ma sono le persone che ci si infilano dentro ed io in quel cassetto mi stavo ubriacando di noia.



Solo Noia nasce così, di getto. È il vuoto che proviamo a tratti quando ci accorgiamo di vivere in una solitudine collettiva mentre la noia prende il sopravvento sulle emozioni. Da qui la domanda più importante: quale mondo voglio vivere e conoscere davvero? Quali compromessi posso accettare per l’illusione di un momento di gioia?

Verità ed apparenza, desiderio e apatia, energia e vuoto. “Solo Noia” è una richiesta d’aiuto ad affrontare la vita di ogni giorno, ma anche un’esortazione a non annegare in un bicchiere di banalità. Poi è arrivato il momento di creare un videoclip e dato che l’unico modo che ho avuto in tanti anni per allontanare dal cuore la musica è stata la fotografia, ho pensato a quanto poteva essere stimolante creare uno storyboard ed un minimo di “script” per gli attori improvvisati tra gli amici e girare io stesso le sequenze. A parte le risate fino a stare male, inutile dire che fu’ un colossale disastro. Così ho optato per una soluzione molto più semplice e “quasi” professionale. Niente attori improvvisati. Alcune clip sono state girate dal videomaker Cottonbro, dopodiché mi sono occupato del montaggio dell’intero video e della regia delle sequenze in cui ci sono io. Una cosa è certa: tutto ciò che ascolterete e vedrete, ha dentro un pezzo della mia anima.