In collaborazione con Robomagic Live assisteremo a un concerto unico che, in diretta streaming dalle piramidi d’Egitto, sarà sulla piattaforma il 2 ottobre 2021 alle ore 20

Per i fan di tutto il mondo, i Black Eyed Peas, si esibiranno in uno spettacolo iconico per una celebrazione internazionale di musica, amore e unità direttamente da uno dei luoghi più antichi del mondo. Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo e J. Rey Soul si esibiranno, in un set enorme pieno di emozione ed energia, di fronte a 13.000 spettatori e a quei i fan che si uniranno comodamente delle loro case o sul proprio dispositivo mobile.

Racconta Will.i.am: “Che anno è stato, ci sono mancati il palco e i nostri fan. Siamo incredibilmente orgogliosi di poter esibirci dalle Piramidi in Egitto e anche di poterlo trasmettere in streaming dal vivo ai nostri fan in tutto il mondo. Sappiamo che a tutti è mancata la musica dal vivo tanto quanto noi, quindi non vediamo l'ora di festeggiare e ballare con te, ovunque tu sia nel mondo”.

Dal 14 settembre saranno disponibili su LIVENow i biglietti per “Where is the Love Stream - Black Eyed Peas” al prezzo di €9,99 per i biglietti standard, €15.99 per quelli VIP e €75.00 per quelli VVIP. Tutti coloro che acquistano i biglietti VIP e VVIP avranno la possibilità di accedere a contenuti esclusivi e di assistere allo speciale behind the scene del concerto, mentre solo coloro con i biglietti VVIP avranno la possibilità di ottenere una delle 200 litografie autografate dai Black Eyed Peas. Per qualsiasi informazione visitare il sito di LIVENOW.

Con una carriera che dura da più di 25 anni, i Black Eyed Peas sono uno dei gruppi di maggior successo della nostra generazione. Con 35 milioni di album venduti, 9 singoli in prima posizione nelle classifiche internazionali e 6 Grammy i Black Eyed Peas vantano singoli di successo come: Shut Up, Let's Get It Started, Boom Boom Pow e I Got A Feeling e RITMO.

La performance seguirà l’onda di altri concerti di successo su LIVENow, tra i quali quelli con Dua Lipa, Gorillaz, Maroon 5, Ellie Goulding e Pete Tong, Mamamoo. LIVENow è la sede di incredibili esperienze dal vivo con l'obiettivo di intrattenere, coinvolgere ed educare attraverso una programmazione che include sport, musica, workshop, spettacoli di cabaret e molto altro.