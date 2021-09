Nora vince il contest Promuovi la Tua Musica col singolo Per Nome

Nora, cantautrice toscana, dopo la laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e un diploma in musical si è trasferita a Milano diplomandosi in canto al Cpm. Lavora come vocalist, ha collaborato alla scrittura e dato la voce nella colonna sonora del film "Un fantastico via vai" (2013) di Leonardo Pieraccioni. Sta lavorando ad un suo progetto artistico del quale sono già stati pubblicati i primi brani che sono “Bloody Mary”, “Per nome” e “Un milione di passi” nei quali sono stati coinvolti i musicisti Matteo di Francesco e Stefano Brandoni, sotto la direzione di Umberto Iervolino. “Per nome” ha vinto il contest “Promuovi la tua musica” per la tappa di Milano dove in commissione c’era il direttore musicale Antonio Vandoni, mentre “Un milione di passi” è stato scelto attraverso il programma per giovani emergenti “Sulle Strade Della Musica” per la programmazione su Isoradio.



È un brano che parla delle difficoltà di una coppia durante il lockdown: il dialogo quasi assente, la perdita delle certezze individuali e la confusione dettata dall’isolamento evidenziano una crisi più profonda dovuta all’incomprensione reciproca e all’incapacità di conoscere realmente l’altro. “Chiamami per nome solo se smetti di fingere...” è un grido di rabbia, una richiesta di comprensione, un desiderio di sincerità a cui segue la volontà, di recuperare e di ricostruire un rapporto più solido e profondo: “ricoprimi di amore quanto tutto sembra perso”.