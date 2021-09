Nick Cave & the Bad Seeds, pubblicato l’inedito Earthlings

Dall’album che nel 1984 ha segnato il debutto della formazione From Her to Eternity al più recente Ghosteen che ha riscosso consensi straordinari da parte di pubblico e critica. Nick Cave & The Bad Seeds sono pronti all’uscita del nuovo progetto B-Sides & Rarities Part II contenente ventisette tracce, tra inediti e rarità, realizzate dal 2006 al 2020, la cui uscita è prevista per il 22 ottobre .

Il lavoro sarà disponibile in differenti versioni: doppio vinile, doppio cd e un set di sette LP in versione limitata.

Nick Cave & The Bad Seeds a Verona nel 2022: sola data in Italia

Nel corso degli anni Nick Cave & The Bad Seeds hanno dominato le classifiche di vendita con album e singoli in grado di fare la storia della musica, tra i lavori più apprezzati Let Love In, Murder Ballads e Push the Sky Away.

Per quanto riguarda le canzoni spiccano I Had a Dream, Joe, Red Right Hand e Into My Arms.