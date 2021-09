Alessia Cara, è In The Meantime il nuovo album: la tracklist

La venticinquenne pop star italo-canadese Alessia Cara torna a far parlare di sé con il suo terzo e atteso album, In the Meantime. Anticipato da due brani, Sweet Dream (il cui video ha fatto il suo esordio sul megaschermo Viacom di Times Square a New York, oltre che su tutti i canali del bouquet mondiale di MTV) e Shapeshifter, sarà disponibile in versione fisica e digitale a partire dal 24 settembre via Def Jam Recordings (preorder / presave qui).



Il settembre di Alessia, inoltre, si preannuncia particolarmente denso di impegni: è infatti parte del progetto celebrativo di Black Album dei Metallica, con una cover di Enter Sandman che sarà inclusa all'interno del box set deluxe, e il 25 settembre sarà al fianco della band e di Billie Eilish, Lorde, The Weeknd, BTS e molti altri artisti per il 25esimo concerto Global Citizen Live, un evento benefico speciale di 24 ore che si dividerà tra Parigi e New York.



La tracklist

Unboxing Intro Box in the Ocean Bluebird Lie to Me Shapeshifter Fishbowl I Miss You, Don't Call Me Middle Ground (feat. Chika) Somebody Else Drama Queen Clockwork Best Days Sweet Dream Find My Boy Voice in My Head Slow Lie You Let Me Down Apartment Song