Festival di Castrocaro 2021, vince Simo Veludo con Mutande: il testo

Simo Veludo ha vinto Castrocaro

approfondimento

A Castrocaro Simo Veludo ha portato due cover e poi un brano inedito, Mutande. “Mutande è nata su una nota del telefono, con già la melodia in testa. È la storia di una ragazza forte, indipendente, autonoma, ma allo stesso tempo fragile, piena di punti deboli ben nascosti, che spesso si lascia usare dagli altri a causa di queste sue debolezze. Non riesce a creare legami forti e sostituisce persone continuamente per la paura di aprirsi a fondo” ha spiegato il cantautore. Di sé ha rivelato: “Quando finisco di rispondere alle chiamate del call center in cui lavoro, passo le giornate su FL Studio a scrivere canzoni e a produrre beat. Ho iniziato suonando in diverse rock band del territorio. Poi nel 2017 ho preso la decisione di suonare da solo e ho iniziato ad esibirmi per strada, a Torino, quasi tutti i giorni. Mi è servito per dimostrare a me stesso che, anche da solo, potevo fare qualcosa di buono ed arrivare alle persone che si fermavano e che mi hanno finanziato, anche con pochi spiccioli, tutti i brani che da lì fino ad oggi ho registrato e pubblicato”.