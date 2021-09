Anna Soares, la strega sensuale che ci porta nel mondo di Witch Lust

Ci sono mondi che ci affascinano ma che temiamo. E' un po' il concetto atavico di libertà: troppe volte fa paura. E ciò accade in maniera ancora più forte se quella libertà che tanto invochiamo apre davanti a noi scenari che ci introducono nel nostro io più profondo. Dove spesso abbiamo paura di entrare perché conoscersi ed essere liberi può fare paura. Anna Soares, campana di Sorrento con un nome palindromo e un cognome sinuoso e avvolgente, col nuovo singolo Witch Lust continua ha guidarci verso la consapevolezza. Interiore ed esteriore. Il brano celebra la potenza dell’energia femminina e la magia sessuale. La donna è strega, agisce sulla realtà controllandola e plasmandola, e questo richiama anche la sfera del BDSM in cui una delle due parti è dominante rispetto a un’altra. L’estetica e il sound si rifanno ai riti tribali legati al sacrificio, la struttura è ciclica, ogni fine è un nuovo inizio e il testo oscilla continuamente tra inglese e francese, quest'ultimo affidato alla sua amica e collega Saturn.



Perché Witch Lust e perché adesso?

La scelta è figlia della consequenzialità, crea un percorso del quale questa è una versione più spirituale. Sono partita dal pragmatico e super fisico e andata verso una conoscenza più spirituale.

Hai scelto due lingue: perché? Penso agli eretici dolciniani che mescolavano gli idiomi per non farsi capire. Secondo te l’italiano può raccontare il tuo universo?

L'italiano è una lingua bella ma non incontra la mia modalità di espressione. Qui il brano si sviluppa come un dialogo e uno scambio di energie. Io partecipo con l'inglese, Saturn col francese.

Come è stato costruito il video?

Lo ho fatto in casa e pensato tutto da me. L'obiettivo era far risaltare la natura più sessuale e spirituale della donna che diviene strega con le sue energie. C'è uno scambio energetico. Avevo scritto una sceneggiatura ma poi abbiamo improvvisato per essere presenti nel momento.

Come è il tuo viaggio nell’abisso e con chi vorresti farlo?

Con me stessa in modo profondo che mi porti a esplorare lati di me che ancora non conosco, quello è l’abisso.

Boudoir music sa molto di Belle Epoque: dovrebbero esistere ancora i boudoir?

Nei mondi oscuri esistono, c’è la versione moderna, sono adattati al nostro modo di vivere attuale. Basta cercarli e varcarne la soglia.

Cosa ha la tua rilettura di Anna in più di quella di Madame? E perché le immagini nel video che ci hai costruito si confondono?

Mi sono sempre sentita quella Anna. Madame nel testo parla della luna che la prende al guinzaglio. Le immagini sono sfuocate perché è così la mia mente. Oppure è quello l'essere a fuoco.

Chi è la strega contemporanea?

E’ una donna che agisce consapelvolmente sulla realtà, è consapevole ma si fa cullare sulle cose, sa perdersi e non ha controllo. E' una vera magia perdersi.

Cosa è oggi la lussuria?

Un modo per arrivare all'epifania e alla salvezza. Conoscere il mondo e se stessi ed esplorarne la sensorialità.

Ti rattrista che stiamo andando in vacanza su Marte ma non possiamo ancora essere sessualmente liberi?

Più che altro mi fa sorridere. C'è ancora tantissimo da fare come consapevolezza e per conoscere se stessi attraverso la sensualità.

Quanto tempo dedichi alla cura dell’outfit?

Sono minimalista da due anni. Mi vesto nel modo che mi fa stare bene.

Pratichi l’ipnosi?

Non la pratico come terapia ma la ho studiata, mi attrae e diverte quella ericksoniana. Diciamo che pratico l'ipnosi artistica.

Giovanna d’Arco oggi è santa ma finì sul rogo: per te è una strega?

Assolutamente. E' il classico emblema della donna selvaggia.

Quanto la sessualità e le relazioni sono soprattutto disciplina?

Tanto se le vivi con pienezza. Se hai consapevolezza di quello che fai sai anche che certe pratiche necessitano di fiducia, accettazione, consenso: allora ti muovi in libertà in quella disciplina. Vale anche per i rapporti amicali.

Cosa possiamo fare affinché le scuole e la famiglia diventino anche luoghi di educazione sessuale?

Parlarne. Sul web vedo tanti professionisti che ci mettono la faccia. Fanno tanto e gratuitamente.

So che un tuo libro di riferimento è Histoire D'O: arriverà un libro tuo?

Per ora scrivo solo musica ma non escludo un giorno un libro. Qualcosa c’è nel cassetto.

Che accadrà nelle prossime settimane? So che l’autunno dovrebbe portare il disco.

Ho cercato di non farmi fermare dal lockdown, butto fuori tutto quello che c’è. Si intitolerà Sacred Herotic ed è un compendio di sessualità e spiritualità.