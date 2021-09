E' morta a 39 anni Sarah Harding, cantante delle Girls Aloud

"E' con il cuore profondamente straziato che devo condividere la notizia che mia figlia Sarah è volata via stamattina, in pace". Un anno fa Sarah Harding aveva annunciato di stare combattendo una difficile battaglia contro un tumore al seno: “Molti di voi ne erano al corrente”, ha scritto Marie, “e sanno che ha lottato con tutte le sue forze fino all'ultimo giorno”. Le Girls Aloud avevano avuto un breve periodo di successo nei primi anni 2000, in piena era delle boy-band e delle girl-band, dalle Spice Girls alle All Saints: il loro maggiore successo, Sound of the Underground, era arrivato al numero 1 in Gran Bretagna attorno al Natale 2002.