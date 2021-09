SCORRE – Il festival, un fiume di suoni, parole e pensieri sul Po

“SCORRE – Il festival” è un progetto itinerante, eclettico ed eterogeneo che mira alla valorizzazione della bellezza, della cultura, dell’arte, dell’enogastronomia e del contesto paesaggistico e naturalistico. E’ organizzato da P.E.R. - Promoters Emilia-Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Sissa Trecasali (PR), di Bondeno (FE), di Boretto (RE), dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e della Fondazione Ater. Media partners del progetto sono TRMedia e Radio Bruno. Il ricco cartellone prenderà il via venerdì 3 settembre alle ore 21 da due differenti località della Regione Emilia-Romagna: all’Area Lo Storione di Torricella di Sissa (Pr) con il concerto della band Modena City Ramblers e a Bondeno (Fe) in piazza Garibaldi con il concerto dell’Artista Arisa. I Modena City Ramblers nel 2021 festeggiano il 30esimo compleanno e nel loro concerto combat-folk rendono particolare omaggio alla Pianura Padana e al loro pubblico che nel corso della loro storia li sempre seguiti con passione e costanza. Accesso a pagamento € 7 + diritti di prevendita.



Sabato 4 settembre il primo appuntamento è alle ore 15 con la gita in barca sul Po: il suggestivo itinerario prevede la partenza dallo Storione diretti alla foce Taro, per poi proseguire verso il Ponte del Diavolo e ritorno. Alle ore 16 si prosegue con una biciclettata sulla “Food valley bike” lungo la ciclabile che costeggia il grande fiume.

Alle ore 18:30 l’appuntamento è al Parco la Montagnola, davanti alla splendida Rocca dei Terzi, con il reading-musicale di due appassionanti novità editoriali: Domenico Maisto presenta Alessandro Andrei, l’autore dell’avvincente romanzo di formazione “Radio Ethiopia”, e l’avvocato-romanziere Sebastiano Martini autore di “Stato Passivo”. L’accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.boxerticket.it .

Dalle ore 19:30 alla Rocca dei Terzi i ristoratori della zona curerano una degustazione della Spalla Cruda di Palasone (informazioni e prenotazioni al numero 0521.993628). Prodotto tipico di questa specifica realtà, della frazione di Palasone, è ricavata da una specifica fascia muscolare dal maiale e lavorata a mano dai norcini, come da tradizione della bassa parmense impone da generazioni. Caratterizzata da dolcezza e delicata speziatura, la spalla cruda di Palasone è un grande salume tutelato anche da Slow Food. Alle ore 21, all’Area Lo Storione l’artista Dardust presenta il concerto “Storm and Drugs”, spettacolo articolato in due atti: Storm, il primo e più intimo e dal taglio teatrale; Drugs, attinge alla parte più electro. Dario Faini, in arte Dardust, è un artista vulcanico tra i più interessanti della musica italiana, da diversi anni è anche uno degli autori più richiesti. Ingresso € 10 + diritti di prevendita. Contemporaneamente, sempre alle ore 21 di sabato 4 settembre, al Parco La Montagnola, David Riondino porterà in scena il recital “Fermata Provvisoria”. Riondino è sfuggito ai più comuni cliché artistici grazie alla sua poliedricità, definisce l'intellettuale "una persona fisica, che comunica, che partecipa, che sa trasformare la sua esperienza in qualcosa che serva anche agli altri, che non trasforma il sapere in potere, che ha un'idea sentimentale del comunicare" ed è alla ricerca di un nuovo linguaggio, "la perfetta commistione tra musica, scrittura e disegno".



L’accesso alla rappresentazione è gratuito con prenotazione obbligatoria. Nel rispetto delle disposizioni normative, per tutti gli eventi sarà necessario prenotarsi tramite il circuito www.boxerticket.it. L’accesso agli eventi sarà consentito secondo le norme anti COVID vigenti alla data dello spettacolo.