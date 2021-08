E' morto Don Everly, stella della musica folk-rock anni '60 e '70

Gli Everly Brothers piazzarono il loro primo grande successo nel 1957 con Bye Bye Love, inizio di un primo periodo che durò circa tre anni, con un repertorio molto versatile che passava da brani ritmati come Walk Right Back e Temptation a ballate classiche come That's Old Fashioned. Il primo periodo di svolta nel 1962, quando Don rischiò di morire dopo un'overdose di cocaina. La loro fama comunque non ne risentì nemmeno oltre oceano, influenzando appunto il suono di molte band inglesi a cominciare dai Fab Four; la loro svolta country, nel 1968 con Roots, prolungò il loro appeal anche negli USA. Nel 1973 i due si separarono per tentare carriere soliste che non raggiunsero il successo del periodo precedente, così come non ebbe grandissima fortuna nemmeno la loro reunion del 1983. Collaborarono con Paul McCartney che scrisse per loro un singolo di successo come On the Wings of a Nightingale, prima di dedicarsi esclusivamente alla musica live, senza più tornare in studio di registrazione. Phil Everly – di due anni più giovane – era scomparso il 3 gennaio 2014, a 74 anni, a causa di una polmonite.