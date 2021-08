Francesco De Gregori in concerto a Macerata: scaletta e info

Le canzoni più amate e le perle nascoste del suo repertorio per un'altra grande serata in musica del “De Gregori & Band Live - The Greatest Hits”, tournée 2021

Il Principe della canzone italiana è atteso il 21 agosto a Macerata, all'Arena Sferisterio per un live speciale all'interno di una cornice incantevole. Il concerto, che inizierà alle ore 21, prevede posti a sedere ed è stato organizzato nel rispetto delle attuali normative che interessano gli eventi dal vivo con presenza di pubblico, pertanto, l'accesso è riservato ai possessori di biglietto muniti di Green Pass. Per questa data i ticket sono già esauriti (in parte erano già stati venduti per la data del 12 agosto 2020 di cui quella presente è un recupero) ma restano ancora altri appuntamenti utili per prendere parte a questo tour memorabile in cui Francesco De Gregori è accompagnato sul palco da una band di cinque elementi.