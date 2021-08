Levante in concerto a Forte dei Marmi: scaletta e info

Continua il “Dall’Alba Al Tramonto Live” di Levante; la cantautrice siciliana continua a girare in lungo e in largo l’Italia. Stasera, 19 agosto 2021, sarà a Forte dei Marmi in occasione del Villa Bertelli Live, inizio concerto alle 20:45

I prossimi eventi in programma per la cantante sono:

Il “Dall’Alba al Tramonto Live” di Levante

Dopo oltre un anno di stop la cantautrice siciliana ha ripreso alla grande con i suoi impegni live, riportando sui palchi di mezza Italia la sua grande energia e tutti i celebri brani che hanno accompagnato questi anni di carriera.

“Ritornare sul palco è un qualcosa di magico”, ha commentato Levante che si è detta entusiasta dei molti concerti in programma che andranno avanti per tutta l’estate. Per questo l’artista ha “disegnato” una scaletta che non deluderà i suoi fan e, anzi, li terrà impegnati per oltre due ore, dove potranno ripercorrere tutti i suoi più grandi successi.

Ricordiamo che per partecipare all’evento sarà necessario presentare il Green Pass o il tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore dall’evento; indossare la mascherina; rispettare la distanza e il posto assegnato sul biglietto.