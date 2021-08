Gianna Nannini in concerto a Otranto: info e scaletta

Gianna Nannini e il suo nuovo tour “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI - La Differenza” arriva il 13 agosto 2021 a Otranto nel suggestivo scenario del Fossato del Castello. Il nuovo tour della celebre cantautrice nasce per dare un impatto più intimo e immediato al suo storico repertorio. Pianoforte e voce, una vesta inedita per una rocker come la Nannini, eppure in grado di regalare grandi emozioni e quel pizzico di innovazione ai brani più celebri della sua carriera. Un evento pensato appositamente per avvicinare i fan dell’artista quanto più possibile all’idea stessa del concerto: celebrare la musica e la carriera di Gianna Nannini tornando all’essenziale; “ripulendo” i brani dal rock per portare allo scoperto la poetica dei testi.