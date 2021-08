Gianna Nannini in concerto a Trani: info e scaletta

Il 12 agosto 2021, Gianna Nannini sarà in concerto a Trani a Piazza Duomo per una nuova data del suo tour “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI - La Differenza”. L’artista si esibirà in una veste inedita, accompagnata solo dal pianoforte. Un momento intimo ed intenso pensato per una serie di concerti che nasce in un periodo storico “particolare”, dove tra le molte restrizioni la cantante ha scelto di regalare ai propri fan una versione completamente inedita dei suoi successi. Una serata “a tu per tu” dove la distanza fisica viene colmata da un live intimo ed essenziale, costruito sul solo pianoforte e voce.