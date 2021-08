Francesco De Gregori in concerto a Follonica: info e scaletta

Continua il tour estivo di Francesco De Gregori che questa sera sarà in concerto a Follonica. Il “De Gregori & Band Live – Greatest Hits” sta toccando tutte le più importanti città italiane e porta in scena tutti i più grandi successi del cantautore romano. Brani senza tempo, diventati delle vere e proprie colonne portanti dal cantautorato nostrano e che uniscono più generazioni di fan che non vedono l’ora di tornare a godere dell’esperienza live. Sul palco, per questa nuova avventura assieme al celebre cantautore, ci saranno anche: Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni).