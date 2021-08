Marika Calabrese crea la playlist dell'intimità: "Questa sono io"

Questa sono io -Marika

Questo mio brano sottolinea la forza di essere se stessi e diversi. Qui la diversità è intesa come volontà di non uniformarsi a tutti gli altri e rendersi speciali per ciò che si è davvero.



Back to Black - Amy Winehouse

Amy esprime sentimenti di dolore e amarezza per un ragazzo che l'ha lasciata, tuttavia, in tutto il testo lei rimane forte come dimostra già nelle righe di apertura dicendo: "Io e la mia testa alta, e le mie lacrime asciutte, vado avanti senza il mio uomo".Il contenuto lirico della canzone consiste in un triste addio a un rapporto con un testo schietto.



Believe - Cher

Canzone perfetta da ascoltare dopo esser stati lasciati dal proprio fidanzato. Aiuta a formare la mente di futuri ex psicopatici che cercano di sopravvivere al dolore. "Tu credi nella vita dopo l’amore ?” dice Cher in questo frammento del testo che mi ha fatto molto riflettere.



Message in a Bottle - The Police

Un naufrago su un'isola che spedisce un messaggio di aiuto in una bottiglia. Un anno dopo egli comprende che non è l'amore che può "riparare la tua vita, ma anche spezzarti il cuore" a poterlo salvare ma la speranza di essere trovato. Una profonda solitudine interiore. Ma siamo tutti più o meno naufraghi in questa vita.



My Way - Frank Sinatra

Uno sfogo, come spesso capita a tutti noi: un uomo che ripensa alla sua vita, agli errori e ai successi, che non ha rimorsi e non rinnega ciò che ha fatto perché sempre fedele ai propri desideri. Il bilancio di una vita tra gioie e dolori.



On my Own - Nikka Costa

Un brano che sento molto vicino, in quanto racconta di una persona che cerca di raggiungere il successo ma si deve confrontare con sensazioni contrastanti, tra momenti di sconforto e sfiducia. E, soprattutto, deve affrontare le difficoltà da sola, senza il conforto della persona che ama, che è lontana. Ma quando si sente giù, le basta chiudere gli occhi per vedere il suo amore, a cui sussura "Sii forte per me".



Roxanne - The Police

La tematica della prostituzione nei sentimenti devastati di un uomo innamorato.

Sting trasse ispirazione dalle prostitute che era solito vedere nei dintorni dell'albergo dove soggiornava in Francia, quando i Police si esibirono al Nashville Club di Parigi.



Greatest Love of All - Whitney Houston

Quando la compositrice Linda Creed scrisse il brano, era nel mezzo della sua lotta contro il cancro al seno. Infatti nel testo vengono descritti i sentimenti di chi si trova ad affrontare una malattia terminale e a essere una giovane madre: “Ho trovato l’amore più grande dentro di me" è quella parte del testo che argomenta tutto.



What I am - Edie Brickell & New Bohemians

Questo brano richiama a una grande presa di coscienza “Quello che sono è quello che sono” e un “passaggio” più evocativo di ogni altro.



Will You Still Love Me Tomorrow -Carole King

Una delle più belle canzoni d’amore ,piena di romanticismo Ma con insito un eterno dilemma: sarà amore duraturo o solo un momento di piacere? Quante volte noi donne ci siamo poste questa domanda?