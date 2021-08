Vinicio Capossela in concerto a Melpignano: scaletta e info

Agosto e settembre ancora on the road

approfondimento

Estate 2021, i migliori concerti e i festival di agosto 2021

Comincerà alle ore 22:00 il concerto di Vinicio Capossela, protagonista per una serata del palco di Piazza San Giorgio a Melpignano, Lecce. Il “Menestrello” è uno dei nomi più prestigiosi del “SEI Festival”, una rassegna che comprende concerti, presentazioni ed incontri ospitate da cornici suggestive tra cui il Castello di Corigliano d'Otranto. Vinicio Capossela, via Instagram sul suo profilo ufficiale, ha illustrato ai fan che hanno già acquistato i biglietti e a tutti gli appassionati che sono ancora in cerca dei ticket per i prossimi eventi, quanti e quali saranno i concerti che lo vedranno impegnato fino alla fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Se per Melpignano i posti sono tutti esauriti, resta ancora qualche biglietto per assistere al live del 4 agosto al “Carsica Festival” di Laterza (TA). Capossela poi si sposterà in Sicilia e successivamente in Calabria, nella prima metà di agosto, per risalire in Alta Irpinia a fine mese, dal 25 al 29 agosto, per lo Sponz Fest di cui è direttore artistico.

Capossela ha raccontato in diverse interviste il suo amore per Dante, la cui produzione immortale è per lui una grandissima fonte di ispirazione. La scelta del percorso dantesco è dettata dall'esigenza di salvare i vivi attraverso l'incontro con i morti, come nell'intenzione originaria. In questo ultimo anno e mezzo, controverso e senza precedenti, si è fatta forte l'urgenza per Capossela di trovare una nuova chiave per interpretare il caos del mondo reale.