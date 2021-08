Viola Nocenzi colora le nostre notti sotto le stelle con una playlist

Erik Satie - Gymnopedie No.1

Estate magica, estate di cielo, estate di stelle. Alcune sembrano dipinte.

E ogni tanto alzando gli occhi sì puo' immaginare di vedere un disegno perfetto. Un viaggio. Quel genere di viaggio che si fa con l'anima.

Summer On A Solitary Beach - Franco Battiato

In questo periodo dell'anno può capitare di ritrovarsi distesi a immaginare, in quei momenti, magari di ferie, tanto aspettati. Sulla spiaggia di giorno e di notte, o sulla terrazza, o sul proprio divano, non importa dove. In un modo o in un altro portiamo comunque dentro un certo senso di mare..."E l'aria delle cose diventava irreale".



Estate - Bruno Martino

Come importante considerazione non si può certo tralasciare che fa caldo, quel caldo che abbiamo desiderato tanto ma quando arriva, la verità è che ti viene voglia di abbracciare Bruno Martino, perché lui sì che aveva capito tutto.





What'd i say - Ray Charles

Ci sono profumi frizzanti nell'aria, i tramonti sono eccezionali e spesso avvengono magie. Prima della discesa del sole, almeno una volta, ognuno di noi sorseggia una bibita fresca e con lo sguardo fisso e la mente lontana immagina...c'è atmosfera inebriante che se si potesse tutto potrebbe trasformarsi in un ballo soul r&b scatenato di sorrisi e sensualità.



La sera dei miracoli - Lucio Dalla

Comunque come in ogni estate che si rispetti arriva la notte di San Lorenzo ed è un momento importante perché quelle stelle che erano dipinte e sembravano immobili cominciano a danzare; torniamo bambini e ci ricordiamo che forse i miracoli esistono perché la notte di San Lorenzo è quella dei miracoli.



Chiarra romana - Gabriella Ferri

Lo vedete anche voi? Sembra come di essere sotto una mostra itinerante di arte contemporanea. Il cielo si trasforma e così pensi, pensi a quanto sia importante poter credere ancora ai desideri, per trovare te stesso e quell'amore...oh quell'amor!



Io Mammenta e tu - Domenico Modugno

Ah i bei tempi...ma poi che fine aveva fatto quell'amore? Ma come mai poi non l'ho trovato più? Sarà stato per il vento, sarà stato il cambiamento, sarà stato che...sì ora ricordo è stato proprio come dice questa canzone qua!



Karn Evil 9, 1st Impression, pt2 Alternate Version -Emerson Lake e Palmer

Per i più coraggiosi, che hanno espresso desideri audaci, come me, l'energia soffia forte e anche da sdraiati, sotto il cielo, possiamo sentirlo quel brano, quel ricordo quell'impeto che lascia il segno. E che segno. La musica che rompe il silenzio e gli schemi.



Good time girl - Sofi Tukker, Charlie Barker

Dopo tutto questo sorge spontanea una riflessione: vivere l'estate in Italia ogni tanto ti fa sentire come nel miglior film di Sorrentino. Quindi, il mio consiglio, mentre le stelle cadono, per pochi minuti, è alzatevi in piedi e iniziate a ballare. Siamo bellezza. Mica solo Jude Law!



Raffaella Carrà - A far l'amore comincia tu

Però comunque vada, mi raccomando, fate attenzione e ogni tanto questa estate non perdete di vista il cielo, perché alla fine, eccola la stella che brilla! La possiamo vedere in un attimo...ed è lei. Si lei! Come chi? Ma ovvio, Raffaella. E dunque a far l'amore comincia tu