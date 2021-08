Sherol Dos Santos, live con due nuovi brani ricordando X Factor

Dopo quasi un anno e mezzo di astinenza, la giovane artista di origini capoverdiane ma cresciuta a Roma, sarà in concerto il 3 agosto nell'ambito della rassegna Villa Ada Roma Incontra il Mondo. Con un sound completamente rinnovato, racconterà il suo ultimo anno di vita e presenterà in anteprima i due nuovi singoli Spazi Densissimi e Spine e fragole, firmati dal producer Marco del Bene. Qui in esclusiva parla del talent musicale di Sky Uno che riparte il 16 settembre ( GUARDA LO SPECIALE )

X Factor 2020

Nell’ultima edizione mi sono rimasti impressi Casadilego e Melancholia. Casadilego è una ragazza pazzesca, così giovane già suona tutto, canta stupendamente, scrive benissimo. I Melancholia mi hanno messa al tappeto con la canzone Léon e il loro sound è così particolare che è difficile levarselo dalla testa.



X Factor 2019

Comete l’ho conosciuto prima del talenti di Sky Uno e da subito ho pensato che fosse bravissimo. Adoro i testi delle sue canzoni, catchy e originali. I Booda mi hanno conquistata con la loro energia: un trio che spacca, con una carica pazzesca.



X Factor 2018

Difficile scegliere nell’edizione in cui ho concorso anche io: li metterei tutti in playlist! Essendo costretta a selezionare non posso non citare Luna, una vera e propria forza della natura. È giovanissima e ha così tante doti: la voce, la sua sensibilità, il sound: è unica. E poi Anastasio: ha il raro dono della scrittura, un mago con le parole, profondissimo.



X Factor 2017

Qui ho 3 artisti da mettere in playlist. Innanzitutto i Maneskin. Che carica! Il loro sound è potentissimo e con Damiano, showman incredibile, a fare da frontman, questo gruppo ci ha regalato dei live spettacolari. Poi metterei Enrico Nigiotti, di cui ho apprezzato i testi e il timbro vocale, super emozionante. Infine Camille Cabaltera mi è rimasta impressa dalle audizioni per i suoi molti talenti: performer, cantante stupenda capace anche di fare rap.



X Factor 2016

Di questa edizione mi hanno colpita Rochelle, Soul System e Gaia. Dei primi due ho apprezzato l’impronta soul, i loro sound così vicini al mio: ho sentito una forte corrispondenza. L’originalità è invece la dote che più ho ammirato in Gaia, che si è distinta mescolando moltissime influenze musicali all’impronta delle sue origini brasiliane.



X Factor 2015

Gio Sada fa musica molto lontana stilisticamente dalla mia ma e forse proprio per questo mi è piaciuto tanto! Amo il timbro della sua voce, così emozionante: come apre la bocca mi arriva un pugno nello stomaco. Di quell’edizione ricordo anche il fantastico sound dei Mooseek.



X Factor 2014

Nella mia playlist non possono mancare Lorenzo Fragola, con le sue canzoni fresche e giovani, e Diluvio perchè sin da ragazzina conosco la canzone Gente che: se sei di Roma come fai a non metterlo in playlist?



X Factor 2013

Michele Bravi, pelle d’oca. Nient’altro da dire. Cantante straordinario con un’umanità pazzesca che emerge dai suoi testi insieme a una dose massiccia di positività. Di questa edizione mi è rimasta impressa anche Violetta per via della sua tecnica vocale impressionante.



X Factor 2012

Sicuramente metterei Yendry in playlist: lei è fighissima, la ascolto ancora adesso. Anche Mahmood lo ascolto spesso, e come potrebbe essere altrimenti? La sua scrittura è fenomenale, linee melodiche pazzesche e un sound mai sentito prima in Italia.



X Factor 2011

Francesca Michielin è di un’altra categoria. La sua voce è bellissima ma devo dire che è la sua capacità di scrivere dei testi così emozionanti ad aver conquistato il mio cuore. Claudio Cera oltre a essere un grande interprete è un amico, un ragazzo fantastico e gli auguro solo il meglio.



X Factor 2010

Davide Mogavero mi è piaciuto per il suo timbro dolce, fresco, giovane, che sento molto vicino al mio stile. Di questa edizione metto in playlist anche i Kymera perchè sono molto particolari: mi intriga la loro unicità e apprezzo molto i loro arrangiamenti.