Adriana Hamilton, la Persefone Soul che emerge dall'Oceano

Adriana Hamilton ci porta nel backstage del suo singolo Mezcal

Adriana partiamo dalla storia dell’EP: il covid quanto lo ha rallentato? E quanto ti ha permesso di continuare a lavorarci?

La sola cosa che può avere influito è stata gli spostamenti che hanno reso meno semplice il lavoro. Ma va anche detto che mi ha permesso di chiudere il progetto e farlo uscire altrimenti sarei stata all’estero a suonare.

Cosa ti affascina di Persefone? Preferisci quella che passa sei mesi negli inferi o quella dei sei sulla terra?

I due semestri mi rappresentano perché vivo il dualismo in diverse realtà. Tra baratro e sole...ho i miei demoni. Scrivendo Oceano è nata Persofone poiché è l’amore che rifiorisce.

Così vicini da fare scandalo: abbiamo tutto a portata di mano eppure discutiamo ancora del DDL Zan: ti mette tristezza?

Molta. Quando uscirà il prossimo video nel quale si parla di divertimento, mi bacio con un trans. Sono la prima a sostenere l’amore in tutte le sue forme. Sono cresciuta a Londra dove sono molto più avanti di noi.

Voglio la verità voglio la libertà: non credi che queste due parole nel tempo abbiamo perso il valore originale?

Bisogna ripartire da un percorso dentro di sé, la chiave siamo noi se no non si va da nessuna parte. Cerco sempre di essere vera e vorrei altreattanto dalle persone con le quali mi rapporto. Questo si rifletterà poi in ogni ambito della vita e forse è per questa consapevolezza che molti si stanno interessando alla propria evoluzione personale.

Cosa rappresentano le linee di Nazca?

Le linee del guerriero che rappresentano più culture e un collegamento con gli alieni, una connessione con il mondo dello spazio.

No questo non sei tu mi resterà un tattoo: ne hai qualcuno di cui sei pentita?

No, tutti hanno valore. Quello cui si riferisce il verso che citi è stato pensato ma non è stato fatto, ne ho solo uno ricollegabile a quel momento della mia vita.

Sai fare tacere i ricordi?

Sono sempre presenti, vagano insieme ai miei viaggi mentali altrove.

La sensualità di questa strana estate si esprime ballando nuda in casa, con un bel vestito e bella lingerie oppure il covid frenerà la femminilità?

In questa estate non tutto è al ceto per cento ma la rinascinata c’è. Quelle parole si riferiscono a un omento in cui mi sto preparando per uscire con le amiche. In generale vedo in giro bellissime ragazze che splendono come le stelle.

Come si può fare risalire il cuore dal fondo dell’Oceano?

Lavorando su se stessi e su quello che ti fa stare bene e l’amore. Amare e innamorarsi riporta in vita.

Ti capita spesso di dover scegliere tra morire o andarsene?

Si, vivo molto questo limbo.

Che prevede la tua estate?

Dopo Livorno sarò a Capraia e poi in Puglia; ho alcune date in forse, qualcuna viene annullata per la situazione che rurri conosciamo e viviamo.

Come le affronterai?

Racconterò Persefone e in della date proporrò anche brani in inglese più soul. E ti confesso che sto valutando di tornare all’estero.