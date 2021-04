Adriana Hamilton ci porta nel backstage del suo singolo Mezcal

Mezcal è il nuovo singolo di Adriana Hamilton, prodotto da Deleterio e i Lotofun per Dada Dance (Dadaismo Records). Questo è un brano EDM miscelato con sonorità Trap, ispirato dal sound Meduza, presenta una classica struttura Pop strofa-bridge-inciso-strofa-bridge-inciso. Lunedì 3 maggio l'artista presenterà anche il video del brano. Il testo cantato da Adriana Hamilton tratta di una storia d’amore che sta finendo. Le incomprensioni della coppia porteranno a un definitivo allontanamento, grazie al quale l’artista, di notte, intraprende un viaggio introspettivo alla ricerca della libertà e del rispetto verso sè stessi. Il singolo è un’anticipazione dell’ep in arrivo per l’estate, con cui Adriana Hamilton ci farà ballare ed emozionare.



Adriana Hamilton, artista di caratura internazionale, ha una madre scozzese e un padre Italiano. Cantautrice, performer, violinista, ha scritto e cantato per Universal, Sony e altre major . Si esibisce a livello nazionale e internazionale. Ha cantato a New York, Londra, Ibiza, Dakar, Dubai, Abu Dhabi, Beirut. Si è esibita al Blue Note di Milano e al Blue Note di Dakar. Ha vissuto ultimamente, grazie alla musica, negli Emirati Arabi Uniti. Mentre si esibisce in Italia e in giro per il mondo sta lavorando al suo disco ufficiale e a vari altri progetti e collaborazioni.