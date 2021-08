Il singolo racconta una situazione in cui siamo passati tutti: la voglia di dimenticare qualcuno senza riuscirci. Continuare a fare gli stessi errori e ripetere a se stessi che è l’ultima volta, per poi tornare sempre al punto di partenza. Magari prima di spegnere la luce ascoltate le dieci canzoni scelte dall'artista

1. Lego House - Ed Sheeran: è grazie a questa canzone che ho iniziato a fare musica seriamente. Dopo

averla scoperta non passava notte senza che io la ascoltassi.

2. I Miss You - blink 182: una delle prime canzoni “tristi” alla quale mi sono appassionato. Perfetta per i

giorni da quindicenne in cui ti avevano spezzato il cuore.

3. Champagne Supernova - Oasis: una delle mie band preferite. Per quando vuoi solamente mettere le

cuffie e scappare dal mondo.

4. See You Again - Charlie Puth: ho perso un amico qualche anno fa, e ogni volta che ascolto questa canzone

lo sento un po’ più vicino.

5. About a Girl - Nirvana: molto sottovalutata, ma forse il pezzo più bello dei Nirvana. Per serate un po’ old

School.

6. She’s Thunderstorm - Arctic Monkeys: il mix perfetto fra il mio passato e il mio presente.

7. Tra la strada e le stelle - Thegiornalisti: la prima volta che l’ho ascoltata sono rimasto letteralmente

folgorato. Soundtrack perfetta per notti insonni.

8. Marmellata #25 - Cesare Cremonini: forse la canzone italiana più bella scritta negli ultimi 20 anni. Ottima

per sere nostalgiche.

9. Die For You - The Weeknd: artista che ha cambiato profondamente il mio modo di scrivere, un mix di

malinconia e carica.

10. L’ultima Volta (Prima di dormire) - Gianluca Modanese: l’ho scritta in un periodo in cui non capivo

nemmeno io come stavo. Quindi, se vi sentite un po’ confusi, felici ma tristi, e non riuscite a mettere un

punto finale sul passato, è la canzone perfetta per voi.