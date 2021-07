L.A. Baldi tra i ricordi di X Factor e la bellezza di "Domani Verrà"

La cantautrice umbra, che ha scelto Sky Tg24 per l'anteprima del suo video, questa volta crea per noi la sua top ten delle ultime dieci edizioni del talent musicale di Sky Uno che torna il 16 settembre

L.A. Baldi continua a stupire. Oltre che per la sua musica per l'attenzione che ha verso X Factor (GUARDA LO SPECIALE), il talent musicale di Sky Uno che la ha vista indimenticata protagonista in una delle sue prime edizioni. Annalisa Baldi, così all'anagrafe, è da poco uscita col video del suo singolo Domani Verrà, un brano sull'imprevedibilità della vita e sulla certezza che dopo un tramonto arriva sempre una nuova album. Donna di grande sensibilità, umana e artistica, Annalisa, che in questa estate ha in programma molte serate oltre ai progetti autunnali, riesce con la sua voce e le sue parole a portare chi la ascolta nel suo mondo: è la amica invisibile della porta a fianco, colei che con la musica offre sempre rifugio. Il 16 settembre torna X Factor: il countdown lo facciamo (anche) con lei, che ha stilato una sua esclusiva top ten delle ultime dieci edizioni di XF.



XF 14

Dell'ultima edizione di XFactor, mi hanno colpito in particolare i Melancholia, che tra l'altro sono anche miei conterranei, ma che non conoscevo. Li ho trovati forti soprattutto nei loro pezzi e nella loro proposta musicale tra synth-rock ed elettronica; e con una presenza scenica credibile e d'impatto.



XF 13

Sofia Tornambene, giovanissima ma con un timbro vocale già maturo e interessante per la sua età. Di lei ricordo anche la bella sensibilità musicale, soprattutto nel suo inedito "A domani per sempre" che mi era piaciuto molto.



XF 12

Anastasio mi ha colpito da subito per il suo modo "diverso" di fare rap e in particolare per la scrittura originale e potente dei suoi testi. Era già a fuoco e pronto per il panorama musicale italiano.



XF 11

Senza ombra di dubbio i Maneskin, che già allora mostrarono grandi potenzialità e un fortissimo impatto scenico, che poi hanno affinato e personalizzato nel tempo. Avevano già le idee chiare sul loro percorso artistico e sono rimasti sempre coerenti e focalizzati sul genere rock, che hanno riportato sul palco del Festival di Sanremo e con cui hanno conquistato anche l'Europa all'ultimo Eurovison Song Contest.



XF 10

Mi ricordo benissimo Roshelle, che ho continuato a seguire anche dopo il talent. La trovo moderna e contemporanea, anche internazionale nella sua proposta musicale. Interessante sia in veste di cantante, ma soprattutto come rapper.



XF 9

Il duo musicale degli Urban Strangers che fece un bel percorso all'interno del programma. Le loro voci si amalgamano bene e la loro proposta musicale elettro-pop era fresca e coinvolgente.



XF8

Madh è fra i talenti più interessanti e originali delle ultime edizioni. Sempre belle le esibizioni sul palco e una proposta musicale particolare e dal respiro internazionale, che si è vista soprattutto nel dopo XFactor.



XF7

Mi ricordo bene Aba con una voce soul potente e una bella presenza scenica. E poi il vincitore di quella edizione, Michele Bravi di cui apprezzo il timbro vocale e la sua capacità interpretativa delicata e confidenziale.



XF6

Mahmood mi colpì già da allora, nonostante uscì quasi subito dal talent. Ma già si intuiva l'originalità e la particolarità vocale, che adesso me lo fanno annoverare tra i miei artisti preferiti della scena musicale italiana, insieme anche al suo stile personale, le sue continue sperimentazioni e la ricerca di sonorità sempre nuove.



XF5

Francesca Michielin, giovanissima e timida, ma già con una bella grinta e determinazione. Mi è sempre piaciuto il suo approcciarsi alla musica con l'attitudine anche della musicista e all'inizio ci ho rivisto un pò la Elisa dei primi anni, che poi in effetti per un periodo l'ha anche prodotta.