L.A. Baldi ci riporta ai colori della natura con Domani Verrà: video

Vi presento il mio nuovo singolo "Domani verrà" che ho scritto durante il secondo lockdown, pensando alla ripartenza e al ritorno ad una quasi normalità, dopo un anno di stop forzato, lontano dai palchi e senza più contatti reali, fondamentali per chi come me trova la sua massima espressione artistica negli spettacoli dal vivo.

"Domani verrà" parla di ritrovare dentro noi stessi la fiducia nel presente e la speranza nel futuro, con la consapevolezza che anche i momenti di difficoltà da dover attraversare e i cambiamenti che ne susseguono, anche se dolorosi, possono essere il preludio di una rinascita.



Nel testo ho raccontato anche della mia di rinascita, del voler ripartire da me stessa, attingendo alle mie risorse personali, "passo dopo passo", elemento che nel corso della canzone può trasformarsi in un passo a due con un'altra persona o semplicemente in un "pezzo di strada", in un momento da condividere. Il concetto di rifioritura e speranza ho voluto esprimerlo anche attraverso le immagini del video che sono state girate in alcuni dei miei luoghi del cuore in Umbria, grazie all'unione di molteplici sinergie: ringrazio tutte le persone coinvolte, tutti quello che hanno abbracciato da subito questo progetto e con cui ho condiviso tutte le fasi della progettazione delle riprese e del montaggio.



Con "Domani verrà" ritorno alle origini e riparto dalle mie radici, riscoprendo e apprezzando la bellezza della natura che ci circonda, della vita che continua, delle stagioni che si alternano e degli elementi, come la terra, il vento e l'acqua: essi stessi simboleggiano il cambiamento e la trasformazione. L'idea del video è nata di pari passo con la stesura del brano e gli stessi luoghi scelti, con i fatti anche abbastanza recenti che li riguardano, sono stati fonte d'ispirazione per alcune frasi del testo.

"Domani verrà" può essere considerata una canzone "senza tempo" con una musica evocativa che richiama al passato ma al contempo proietta nel futuro, una musica che abbraccia le immagini, concepita come una colonna sonora, con un gioco di incastri tra la sezione d'archi e i suoni più elettronici.



Il testo ha diversi livelli di lettura, partendo dalle relazioni interpersonali, come può essere una storia d'amore o un'amicizia, fino a raggiungere una connotazione sociale in senso più ampio, l'appartenenza a qualcosa di più grande, parlando di associazionismo, solidarietà e del mondo del volontariato, lo "straordinario che si lega a realtà, di riflessi d'arancio". La vita è un viaggio meraviglioso, ma l'esperienza di questo ultimo anno e mezzo ci ha fatto capire quanto sia imprevedibile. Ci ha insegnato quanto noi siamo fragili e indifesi, come foglie al vento. L'unica certezza è che "Domani verrà". E tutto quello che possiamo fare è vivere giorno dopo giorno dando il meglio di noi stessi "correndo incontro al vento, inseguendo il tempo".



