Gigi D'Alessio in concerto a Caserta: scaletta e info

Un altro imperdibile appuntamento per i fan di Gigi d’Alessio che questa sera, dalle ore 21:00, si esibirà live con il suo “Mani e Voce Tour”, in occasione della rassegna “Estate da Belvedere”, nella splendida location di Belvedere di San Leucio di Caserta.

Il cantante neomelodico aveva dichiarato che il ritorno sul palcoscenico sarebbe stato come una sorta di nuovo inizio emozionante, carico di attesa e di aspettativa: “Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali.”

L’entusiasmo di Gigi d’Alessio è visibile in tutti i suoi post social, in cui ringrazia calorosamente il pubblico, definendolo come uno “spettacolo incredibile per gli occhi e per il cuore”.