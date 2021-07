Ghemon in concerto a Torino: scaletta e info

Continua con la data di Torino, l’ “ E vissero feriti e contenti tour ” di Ghemon , la fortunata serie di concerti estivi che porteranno l’artista avellinese in giro per l’Italia. Il cantautore, reduce dal 71esimo Festival di Sanremo , è già riuscito nell’impresa di riportare dal vivo vecchi e nuovi fan, nei concerti di Roma (08/07), Pistoia (11/07), Trieste (13/07), Bitonto (17/07) e Orvieto (21/07), presentandosi con una band d’eccezione (Fabio Brignone al basso, Vincenzo Guerra alla batteria, Giuseppe Seccia alle tastiere, Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra, Ilaria Cingari e Sabrina Fiorella ai cori) e una scaletta che ha riscoperto non solo i brani estratti dal suo ultimo lavoro in studio “E vissero feriti e contenti”, ma anche i più grandi successi.

Ghemon, quale concept guida “E vissero feriti e contenti”

È stato lo stesso Ghemon a spiegare ai fan quale fosse il concept ad aver guidato l’incisione del suo ultimo album “E vissero feriti e contenti” - pubblicato lo scorso 19 marzo 2021, dopo la fine della kermesse sanremese di cui è stato protagonista – e del tour estivo omonimo. “C’è una chiave molto personale e anche sociale” ha detto il cantautore “Io stavo arrivando ai trentanove anni e quindi ho imparato a fermarmi e a guardare anche le cose che sono andate storte. È capitato in un periodo nero per la musica e mi auspicavo che tutto finisse presto. Tutti feriti sì, chi più chi meno, ma contenti e positivi. Nel disco non c’è la parola Covid né pandemia perché mi auguro sia un album che si ascolti anche nel futuro!”. Quello di Ghemon è quindi un progetto realista, per così dire con i “piedi per terra”: “Perché ho imparato che la felicità è un momento e anche la concezione della felicità si evolve, non è un assoluta” ha commentato l’artista, che ogni volta si rinnova, pur portando in scena qualcosa di sé, del suo passato, ma anche del suo presente, che ora è colorato di musica e live.