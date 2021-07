Marina Erroi fa il suo primo lancio col Paracadute: il video

Mi chiamo Marina Erroi e sono una cantante di origine pugliese, per l’esattezza della provincia di Taranto. In questa occasione voglio parlarvi di me e del mio primo singolo intitolato “Paracadute” in uscita il 23 Luglio, brano interpretato insieme a Biondo che ha curato parole e composizione della parte rap. Ho avuto la fortuna di firmare il mio primo contratto discografico con la MMline Records per poi passare con la Jericho Records. Attualmente sono seguita dalla manager e discografica Maria Totaro e dai produttori Anthony & Vittorio Conte.



Ricordo esattamente il giorno in cui la mia manager mi disse che saremmo usciti con un singolo featuring con Biondo. Ero entusiasta e felice come non mai. Avevo l’opportunità di poter vivere una nuova esperienza, sperimentare e condividere la mia idea di musica con un altro giovane artista appassionato come me. La prima volta che ho ascoltato il brano ho provato in prima persona un’emozione indescrivibile, e pian piano che il progetto prendeva forma mi accorgevo che quella melodia era nelle mie corde e stava entrando a far parte di me. Una sensazione così bella e forte che è difficile da descrivere. Quando finalmente ho cantato il pezzo l’ho sentito già mio, mi ci sono trovata subito in sintonia e per tutta la giornata la melodia mi frullava per la testa.



“Paracadute” è un brano che racconta l’amore visto dalla prospettiva dell’entusiasmo di potersi amare, avendo comunque la consapevolezza che prima o poi si dovrà convivere con l’abbandono o il distacco dalla persona amata. Nella vita ogni cosa ha un inizio ed una fine. Questa è un aspetto con il quale dobbiamo misurarci e convivere. Il brano è stato scritto da Anthony Conte insieme a Biondo che ne ha curato la composizione. La produzione, l’arrangiamento e il mixaggio sono invece di Vittorio Conte, realizzati presso i Jericho Studios, sede tecnica dell’etichetta Jericho Records.

Sono orgogliosa e felicissima di interpretare questo brano e di far percepire alla gente le stesse emozioni che provo mentre canto. Il mio sogno ed anche obiettivo è poter esprimere cosa sento e riuscire ad arrivare nei cuori di chi mi ascolta, fare scoprire il “mio mondo” e riuscire a far emozionare con la mia voce. Fin da piccola ho coltivato questo “sogno”, quello di cantare e di vivere la musica. Ma non è stata solo passione. La musica per me è stata una forma di sfogo nei momenti in cui mi sentivo sovrastata da delusioni e, dentro questa sfera piena di note, ho imparato ad essere me stessa e ad amarmi anche con le mie fragilità ed insicurezze.