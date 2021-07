Fiorella Mannoia in concerto a Ferrara: scaletta e info

Artista dal timbro inconfondibile, Fiorella Mannoia (le canzoni più famose) salirà sul palco del Ferrara Summer Festival il 21 luglio, presentando in Piazza Trento la sua nuova fatica discografica “Padroni di Niente”. Per la poliedrica performer sarà la terza tappa del tour, partito da Alba il 18 luglio e che toccherà alcune delle più importanti città italiane, come Firenze, Roma e Messina.

Durante il concerto l’artista metterà in scena un repertorio molto intimo, che coinvolgerà gli spettatori in un evento che si preannuncia davvero indimenticabile.