La canzone su Jeff Bezos che spopola su TikTok, il testo

La canzone “Bezos” è una dedica comica al patron di Amazon, indicato come maestro da seguire per avere successo nella vita. Il pezzo, che sta spopolando sui social, è diventato virale su TikTok per opera del suo autore, il comico americano Bo Burnham che aveva composto lo spezzone musicale di partenza all'interno del “Bo Burnham Inside”, uno speciale comico registrato da casa durante la quarantena legata alla pandemia di Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Lo spettacolo, rilasciato sulla popolare piattaforma di streaming lo scorso 31 maggio, è stato accolto con entusiasmo e molte critiche positive. Stessa sorte ma con una visibilità completamente diversa (si parla di decine di milioni di visualizzazioni più oltre duecentomila video dove è impiegata la traccia musicale) è toccata alla composizione musicale in cui si fa nome e cognome di Jeff Bezos. La canzone è stata inserita nell'album “Inside (The Songs)”, pubblicato in formato digitale il 10 giugno 2021. Intanto, mentre la canzone spopola sui social network, Jeff Bezos in persona si prepara a quella che forse è la più grande avventura della sua esistenza: la missione spaziale a bordo dell'unità New Shepard sulla sua Blue Origin. Il lancio avverrà dal Texas per le ore 15:00, ora italiana, e si potrà seguire in diretta straming sul sito e sui canali social della compagnia. La data per il decollo non è casuale: l'imprenditore ha scelto il 20 Luglio per celebrare l'allunaggio dell'Apollo 11, che data 20 luglio 1969.

Il testo di “Bezos”

CEO, entrepreneur

Born in 1964

Jeffrey

Jeffrey Bezos

CEO, entrepreneur

Born in 1964

Jeffrey

Jeffrey Bezos

Come on, Jeffrey, you can do it

Pave the way, put your back into it

Tell us why, show us how

Look at where you came from, look at you now

Zuckerberg and Gates and Buffet

Amateurs, can fucking suck it

Fuck their wives, drink their blood

Come on, Jeff, get 'em!

Aaaah!