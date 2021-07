Hera ci porta nel mondo di Dorian Gray: il video

Il progetto Hera prende forma nell’autunno del 2016, al mio rientro da un viaggio in Inghilterra. Ero in una fase molto delicata della mia vita e avevo bisogno di cambiare pelle, così ho respirato profondamente, fissato l’obiettivo e mi sono buttata anima e corpo in questo multiforme viaggio musicale. Il mio mantra è stato sin da subito uno e uno solo, esprimere me stessa attraverso la sperimentazione sonora legata ai diversi linguaggi artistici ( pittura, danza, teatro). Quest’anno credo di essere approdata al punto più consapevole della mia ricerca; l’incontro con Canzoni Inedite, brand dell’etichetta romana Cantieri Sonori capitanata da Marco Canigiula, è stato prezioso. Difatti dopo l’uscita di “Escape Room” e “Il Duca Bianco”, arriva “Dorian Gray”, in tutta la sua sincerità, una vera e propria bomba di pensieri dotata di una carica energetica straordinaria.



Questo singolo rappresenta il caos, il disordine che avevo dentro e con il quale sentivo l’incassante bisogno di confrontarmi. La pittura, i quadri rappresentano un altro modo di “sentire e vedere” l’arte, un mondo che mi affascina tremendamente sin da quando ero bambina; in questi termini l’anticonformismo dell’action painting di Jackson Pollock, è stato una fonte d’ispirazione durante la scrittura del brano. Avevo una tela bianca adagiata a terra, non dovevo far altro che prendere coraggio e sciogliere i grovigli della mia anima. Fare un pò di ordine è stato un grande atto d’amore verso me stessa, qualcosa di estremamente liberatorio, uno dei regali più grandi che potessi farmi. L’ambientazione sonora di “Dorian Gray” racconta sin da subito il suo carattere elegante, ma anche dinamico e attraente! Questo grazie al raffinato contributo del musicista Donato Cedrone, poliedrico violoncellista italiano, la cui improvvisazione musicale ha regalato un’aura sofisticata a tutta la produzione.