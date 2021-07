Jeff Labar è morto: addio al chitarrista dei Cinderella, aveva 58 anni

approfondimento

Il rocker è stato trovato morto mercoledì nel suo appartamento di Nashville dalla sua ex moglie Gaile LaBar-Bernhardt, che è andata a controllarlo dopo che non aveva avuto notizie da alcuni giorni. Anche i compagni di band di LaBar, Tom Keifer, Eric Brittingham e Fred Coury, hanno ricordato il chitarrista scomparso in una dichiarazione ripresa dall’edizione statunitense di “Rolling Stone”. “La nostra profonda tristezza non basta per descrivere la sensazione di aver perso il nostro fratello Jeff. Il legame tra noi in decenni di musica e tour in tutto il mondo è qualcosa che come band abbiamo condiviso in modo univoco. Quei ricordi con Jeff saranno per sempre vivi nei nostri cuori. È inimmaginabile che uno dei nostri fratelli ci abbia lasciato. Porgiamo a sua moglie Debinique, a suo figlio Sebastian, alla famiglia e agli amici le nostre più sentite condoglianze. Il ricordo e la musica di Jeff saranno con noi per sempre. Tutti noi – band, famiglia e management – apprezziamo la travolgente dimostrazione di affetto che stiamo ricevendo. Riposa in pace, Jeff”.

Jeff Labar, la carriera

Jeffey Philip LaBar, nato a Upper Darby il 18 marzo 1963, è stato lo storico chitarrista dei Cinderella. La sua passione per la musica è nata prestissimo: ha iniziato a prendere lezioni di batteria all'età di 8 anni e contemporaneamente ha imparato anche a suonare anche la chitarra con l'aiuto di suo fratello Jack. A 10 anni ha deciso di abbandonare definitivamente la batteria per dedicarsi alla chitarra. Jeff ha fondato la sua prima band, i Kashmir, a 12 anni. Da quel momento ha iniziato a suonare in diverse rock e pop rock band locali come Dark Lord, Fallen Angel, Bruce Teller Network, Boyage, Whitefoxx, Thin Ice, e Precious Metal. Nel 1985 è entrato a far parte dei Cinderella per sostituire l'uscente Michael Kelly Smith. Jeff ha anche suonato parallelamente in un altro gruppo, i Naked Beggars, insieme ad Eric Brittingham, bassista dei Cinderella. I Cindarella hanno avuto un grande successo con il loro album di debutto “Night Songs”, che ha ottenuto tre dischi di platino e che conteneva la celebre “Nobody’s Foo”. Fortunato anche l'album “Long Cold Winter”, che ha prodotto il grande successo radiofonico “Don’t Know What You Got (Till Its Gone)”. Ricordiamo anche il terzo album “Heartbreak Station”, con la canzone “Hot and Bothered” apparsa nella colonna sonora del film “Fusi di testa”, con Mike Myers e Dana Carvey.