Radio Bruno Estate 2021: la scaletta dei cantanti di stasera a Modena

Radio Bruno non si ferma. E torna per la seconda sera in piazza a Modena. Le restrizioni legate all’emergenza sanitaria costringono anche quest’anno a limitare il numero degli spettatori. I mille biglietti con posti a sedere assegnati sono andati esauriti in prevendita in una manciata di minuti.

Sarà dunque possibile il live di stasera in diretta radiofonica, in diretta televisiva sui canali 71 e 256 del digitale terrestre, sulla App di Radio Bruno e in streaming sul portale www.radiobruno.it. Il Radio Bruno Estate è realizzato con il patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia Romagna





IL CAST DI MERCOLEDI 14