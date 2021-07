Berardi ci porta in Thainlandia: il video

Thailandia è il terzo singolo del nuovo progetto BERARDI. E’ una canzone d'amore che racconta con leggerezza la vita di coppia “costretta” tra le mura di casa durante il lockdown. Mi piaceva l'idea di raccontare questa storia che parte da un vissuto personale, in cui sicuramente tanti si potranno riconoscere. Abbiamo passato un periodo difficile e delicato, ma poterlo ricordare con un pizzico di ironia per come ha cambiato la nostra quotidianità, ci può aiutare a tornare pian piano ad una sperata normalità. Per me la musica ha sempre un forte valore sociale nell’agevolare (chi la fa e chi la ascolta) la ricerca delle risposte, anche nei momenti più difficili.



In questa occasione ho messo insieme alcuni pezzi fondamentali per questo percorso umano e artistico che sto facendo, sempre grazie al supporto di mia moglie: prima di partire per il viaggio di nozze, molti dei nostri amici e partenti ci chiamavano preoccupati per dirci: “Non potete rimandare? E’ proprio necessario? Non partite!”. Noi invece ci siamo andati lo stesso, vivendo il viaggio più bello mai fatto fino a quel momento nelle isole della Thailandia, il Paese del sorriso, alla ricerca della semplicità, della lentezza, della generosità incondizionata, della migliore ospitalità che la popolazione potesse offrirci. Un’ esperienza che ci ha permesso di allentare la tensione, di ricaricarci ed allo stesso tempo visitare luoghi in il tempo e la storia si sono fermati. Tutto ciò che stavamo vivendo era propedeutico al nostro ritorno. Pochi giorni prima di rientrare, la pandemia purtroppo era arrivata in Italia ed ecco che ora giungevano messaggi del tipo: “Non tornate! Restate lì! Posticipate la partenza”. Come al solito invece, siamo regolarmente rientrati. Giusto in tempo. Perché appena una settimana dopo è iniziato tutto ciò che conosciamo ormai come storia recente. Nel giro di pochi giorni abbiamo cambiato clima, scenario, cibo. Fuori tutto improvvisamente si era fermato. La casa era diventata paradiso e prigione.



Lo spaesamento iniziale, per quanto stava accadendo, si era trasformato in un'occasione di riavvicinamento emotivo e di condivisione dei nostri stati d'animo più profondi. L'unica cosa che siamo riusciti a mantenere intatta, oltre l’abbronzatura, erano questa carica positiva che ci portavamo addosso dal viaggio e la voglia di continuare a condividere il nostro tempo insieme, come se fosse iniziata una seconda luna di miele per noi. Ci sentivamo confusi e privilegiati allo stesso momento. Abbiamo avuto la possibilità di scrivere e revisionare insieme alcuni dei nuovi testi e sviluppare molte idee che oggi sono parte integrante di questo nuovo disco. Ed è proprio in questa condizione assurda e surreale che tra una notte ed un’alba di lockdown è nata Thailandia, un inno all’amore complice e leggero che ci ha “aiutato e salvato”, anche quando tutto fuori sembrava perso. La freschezza dei suoni e degli arrangiamenti di Party Smith e Hadrian, hanno completato l'opera. Ne è uscita fuori una piccola chicca, impreziosita dalle scene del videoclip, girato nella location mozzafiato di una masseria pugliese, nostra terra d'origine, in cui ci siamo divertiti a riproporre la spensieratezza e leggerezza che accompagna le nostre estati al Sud, in un live set con i miei musicisti (Giacomo Abatematteo alla batteria e Franz Lenti alle tastiere), alternate alle IG stories di quel viaggio indimenticabile. Godetevela e cantatela per tutta l'estate!