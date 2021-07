Arena di Verona, la scaletta dell'ultimo concerto di Benji e Fede

L’atteso concerto di addio del duo Benji e Fede è stato programmato per l’11 e il 12 di luglio 2021 all’Arena di Verona. Il live, solo per la serata del 12, è visibile anche su LIVENow

Un ultimissimo concerto prima di chiudere il sipario sul celebre duo formato da Benji e Fede, che era già stato annunciato lo scorso anno. Una scelta, quella di separarsi per continuare le loro carriere da solisti, che aveva spiazzato i tantissimi fan ma segnata dalla volontà di regalare al pubblico un grande live all’Arena di Verona. Il Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), anche questa volta, ha però mescolato le carte in tavola, facendo rinviare di un anno lo show

Benji & Fede, storia del duo idolo delle teenager. FOTO

Finalmente, dopo un anno di attesa, ecco arrivato l’epilogo dell’idillio musicale tra Benji e Fede: l’11 e il 12 luglio salgono sul palco dell’Arena di Verona, raddoppiando quindi l’appuntamento previsto in precedenza. Il concerto del 12 luglio sarà inoltre visibile in streaming su LIVENow, dalle ore 21:00.

Il Premium Access Pass, per partecipare a un Meet & Greet virtuale con gli artisti dalle 19:30, è disponibile sul sito di LIVENow a un prezzo di 25 euro. In alternativa, il costo del ticket virtuale è di 15,00 euro (start alle 21:00).

I biglietti ancora disponibili per poterli vedere dal vivo possono essere acquistati su TicketOne e i prezzi variano da 69,00 euro, per la Poltronissima 1 Numerata, a 34,50 euro per la Gradinata Numerata Vis. Limitata.

Benji e Fede, il commento social

“Un’emozionante serata che concluderà un viaggio straordinario.” Queste le parole apparse sulla pagina ufficiale Instagram di Benji & Fede.

La conferma delle due date è arrivata sempre sulla nota piattaforma social: “Arena di Verona, l’ultimo concerto. Ci mancate tantissimo ma finalmente ci siamo: le nuove date saranno l’occasione perfetta per rivederci e cantare le nostre canzoni più belle, in sicurezza e rispettando le regole”

I biglietti acquistati per le date precedenti restano validi, è necessario però riconvertirli e seguire le indicazioni di VivoConcerti.

Benji e Fede, la scaletta

Che cosa dovranno aspettarsi i tanti fan accorsi da tutta Italia per vedere, almeno un’ultima volta, i loro beniamini esibirsi insieme? Tanto colore, molta energia e tutti i brani più celebri della loro carriera, durata a lungo ma giunta ormai al capolinea.

Vediamo insieme quella che potrebbe essere la scaletta dell’ultimo concerto di Benji e Fede:

Buona fortuna Tutta d’un fiato New York Da grande On Demand Prendimi per mano Take Away Traccia numero 3 La canzone più triste del mondo Una foto Glu Glu Siamo solo noise Incendio Lettera Tutti i miei problemi XX Settembre Niente di speciale Senza salutarti Forme geometriche Stroboscopica Adrenalina Tutto per una ragione Dove e Quando Moscow Mule Universale

In attesa di rivederli cantare sul prestigioso palco dell’Arena di Verona, è noto che i due abbiano intrapreso le loro carriere da solisti.

Il primo EP di Benjamin Mascolo, California, è stato seguito a ruota da Pesche, il primo singolo di Fede, diventato virale su TikTok e su Instagram.

Quest’estate Federico Rossi, insieme a Annalisa, ha lanciato un pezzo che promette di essere la nuova hit dell’estate: Movimento Lento.