Celo mette passione e sensualità in un Tango: il video

Passo passo ogni respiro è santo, lento lento un passo lento, è un gioco, un gioco

sensuale tra ballo, desiderio e immaginazione, un gioco di ruoli tra Lui e Lei, in cui

la donna ha il suo ruolo predominante. Un brano sensuale e passionale, per far

capire che non è sempre l'uomo a fare le carte. Qui la donna lotta per avere il suo

posto sul podio. Non il terzo, non il secondo, ma il primo. E ci riesce, grazie al suo

irrefrenabile desiderio di dominanza verso l'altro.



Ho voluto far passare due messaggi importanti, chiari e forti per il pubblico per

mettere in evidenza temi di grande attualità: il primo è a supporto e valorizzazione

della donna, in quanto essere forte e carismatico, paragonabile ad un treno in corsa

inarrestabile nella lotta per i propri diritti spesso calpestati, in secondo luogo ho

voluto dare luce ad un aspetto dell'essere umano molto importante: la sensualità.

Questo è un aspetto che mi sta molto a cuore, perché spesso e volentieri, se non

trasmessio nel modo corretto, viene scambiato come volgarità. La sensualità, per

me, è sinonimo di un’elegante passione che prende forma attraverso la magia

dell'arte, perché è l'arte che ti permette di fare ciò che nella quotidianità non è

contemplato o è di difficile realizzazione. E allora, magari, attraverso l’arte stessa,

in questo caso il ballo e la musica, si può osare un po' di più.



Ho provato a trasporre i miei sentimenti e le mie emozioni in questo videoclip: le

immagini catturano la mia esibizione in una serata qualunque, in un locale

qualunque della città, dove però è possibile dare libero sfogo all'immaginazione su

quello che potrebbe accadere tra me e Lui: Prendimi, seducimi, in questo tango. A trasmettere questi messaggi mi ha aiutato anche la location, la scuola di tango

Civitas Tango di Palermo, che mi hanno aperto le porte di casa propria, mi ha fatto

vedere un mondo a sé, in cui sono entrata in punta di piedi e con gli occhi pieni di

entusiasmo.