HEY BROTHER è il nuovo singolo dei KEEMOSABE feat. Stefan De Vrij, in uscita il 9 luglio per UMA Records/Skeleting Enterprises. La giovane band, dopo le esperienze in tutta Europa da Abbey Road ai palchi dei festival europei, firma così il nuovo brano insieme al difensore dell’Inter e della nazionale olandese, campione d’Italia e da sempre amante della musica e del pianoforte. HEY BROTHER nasce dall’idea di unire musica e calcio in un brano pop rock che parla di fratellanza, unione nella sofferenza e libertà d’espressione, temi che si riflettono anche nel titolo del brano.



I KEEMOSABE, a mesi dalla pubblicazione del debut album LOOK CLOSER, apprezzato da pubblico e critica per le influenze internazionali e la capacità compositiva del trio, sono entrati in studio insieme al calciatore dell’Inter per dare voce al pianoforte, la sua più grande passione dopo quella calcistica. Con la produzione artistica del premio Grammy Tommaso Colliva, Hey Brother unisce tutto il respiro musicale anglofono della band, che spazia dai Royal Blood ai Queens of the Stone Age, all’atmosfera pianofortistica che prende ispirazione da grandi esponenti del genere come Ludovico Einaudi e Nils Frahm.



HEY BROTHER, l’originalissimo sodalizio tra KEEMOSABE e STEFAN DE VRIJ, unisce percorsi diversi, che guardano alla musica da prospettive diverse. Il risultato è un brano tra pop e rock, fedele al dna della band come a quello del difensore, che proprio grazie ai Keemosabe svela un’anima musicale e una passione finissima, segreta fino a oggi.