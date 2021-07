Felice e il suo Cocktail da spiaggia: il video

Sono molto legato a questa canzone, l’ho scritta durante il lockdown in una sera d’estate. E’ stata prodotta da Matteo Brioschi per Petricore Sound e pubblicata da Fiero Dischi (distribuzione Artist First). Grazie alla mia squadra abbiamo ottenuto un risultato identico a quello che avevo in mente quando ho scritto il brano. Un’atmosfera fresca, con un ritmo incalzante che va in contrapposizione al testo. Mi piace raccontare le storie d’amore finite (spesso male), ma in passato avevo affrontato il discorso con un mood triste, malinconico; questa volta avevo la voglia di uscire da quel contesto esorcizzando quasi il tema della separazione di coppia. Credo che il risultato sia evidente all’orecchio comune: un vestito allegro, spensierato e “estivo” che racchiude un significato più profondo e forte.



Cocktail è un grido di libertà in una sera d'estate. Una canzone che va ascoltata proprio come va bevuto un drink: prima una volta, poi un'altra e poi un'altra ancora, fino a restare completamente inebriati (spero) da questo racconto. Una storia intensa finita troppo presto. Convinzioni che si sgretolano, perché “credere di stare bene forse è un’illusione. Susseguirsi di pensieri che sfociano nell’incertezza e la paura di aver preso la scelta più sbagliata. Ma la domanda più importante è: Restare insieme a te è stata veramente solo una stronzata? Appena abbiamo pensato a come girare il videoclip è venuta in mente la stessa idea a tutto il team: il mare e una ragazza! Il mare che rappresenta per eccellenza le storie d’amore interrotte, che si perdono nella maggior parte dei casi; e la ragazza, simbolo di una relazione e colonna portante dell’amore.

Il videoclip ufficiale di Cocktail è stato girato in Costiera Amalfitana, mia terra d’origine.