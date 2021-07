Alibi Fulmine si tinge di noir e ci regala una playlist tematica

The Beatles - Hey Bulldog

Anche i Beatles si destreggiano egregiamente in un pezzo di sapore thriller. Un giro di basso e groove ai massimi livelli, e la cosa bella è che tutto è stato suonato e registrato in pochissimo tempo!

Matt Bianco - More Thanks I can bear

Ottimo elettro spy commerciale ma non troppo. Era il 1984, il periodo del cosiddetto “New Cool”, e noi Alibi Fulmine ci eravamo dentro fino al collo. Infatti, pubblicammo l’EP contenente “Manila”, nostra fortunata hit molto trasmessa.

Miles Davis - Nuit sur Les Champs Elysees

Colonna sonora perfetta per un giro da soli nella notte. Bello osservare dalla vetrina i profumi misteriosi di Dolce & Gabbana come nella nota pubblicità pensando che siano alcolici da bere.

KD Lang - Love for sale

Pezzo di Cole Porter riarrangiato in noir per il film “The Black Dahlia”, bellissimo film del 2006. Un brano che è sempre presente fra le pochissime cover che eseguiamo nei nostri spettacoli dal vivo.

Fred Buscaglione - Una sigaretta

Fred non ha fatto solo canzoni allegre, ma anche blues intimistici. La abbiamo usata molto come cover a tema che alterniamo nel nostro spettacolo.

Mina - Whisky

Bel ritmo che ti ispira a bere molto ma pezzo complesso da riprodurre live. Noi ci abbiamo tentato!

Sade - Killer Joe

Un brano dal film ”Absolute beginners” di Julien Temple. Sade sa sempre ben interpretare atmosfere notturne intrise di sesso e peccati, è la regina indiscussa del “New Cool” anni Ottanta di cui si parlava.

Henry Mancini - Pink Panther Theme

Direi che si commenta da sola...chi è che non la conosce?

Leith Stevens - Windswept

Troppo noir! Da lì è partito tutto. In pieno periodo New Wave siamo sempre e comunque stati estasiati dalla colonna sonora de “Il Selvaggio” con Marlon Brando che corre in moto nella notte. Ha chiaramente ispirato la composizione del nostro pezzo “Un’altra anima”.

Peggy Lee - Blue Prelude

La Peggy di “Fever”, colonna sonora perfetta per un bel film spy.