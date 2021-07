Pengwin, aspettando la partita Vamos a Bailar con una playlist

Col suo esuberantesingolo Kristian Pengwin, per tutti il Pinguino Vincente, è stato capace di coinvolgere in poco tempo tutto il mondo degli appassionati di calcio (e non solo). Ecco la sua top ten da ascoltare aspettando il fischio d'inizio

1 Heart Of Courage - Thomas Bergersen & Two steps from hell

La carica di chi sa deve concentrarsi al meglio e lottare. Ideale per gestire la tensione

e trasformarla in carica positiva. Pronti a lottare.



2 Sorriso Grande - Alessandra Amoroso

Il calcio è unione, il calcio è di chi lo ama. Sulle note delicate e gioiose di Alessandra

Amoroso troviamo la giusta dose d’allegria di un evento così importante che stiamo

per vivere. Perché il calcio, lo sport, è competizione ma anche tanto, tantissimo

divertimento.



3 We Are The People - Garrix

Colonna sonora ufficiale degli EURO2020 non può non essere inserita nella nostra

playlist. Come un po’ tutte le canzoni dedicate a Mondiali o Europei è entrata nella

quotidianità di ciascuno di Noi. Sentirla e risentirla ci ricorderà e farà ripensare a

questi splendidi momenti e alle emozioni che stiamo vivendo!



4 Notti Magiche - Bennato, Nannini

Cantata a squarciagola anche dai nostri azzurri, come può non essere un nostro

must? Pre-gara o post per festeggiare. Non importa quando, con questo pezzo la

notte è sempre più magica!



5 L’italiano – Toto Cotugno

Siamo protagonisti degli Europei, ma soprattutto siamo italiani. Abitanti di uno dei

paesi più belli del mondo. A volte ce lo dimentichiamo. Un po’ di sano orgoglio e

patriottismo sulle note di Cotugno non guasta mai. Utilissima per scaldare la voce!



6 Notti in bianco - Blanco

Un po’ di ritmo, un po’ di freschezza… per una notte in bianco all’insegna dei

festeggiamenti!



7 Emozioni - Lucio Battisti

Per i più sensibili, la ricerca della quiete prima della grande tempesta.



8 Endless Summer - Oceana

Pezzo del 2012, da sempre nel mio cuore. Ideato da Oceana per l’Europeo in Ucraina

e Polonia mi rievoca personalmente troppi ricordi. Scelta puramente sentimentale.

Ognuno di Noi dovrebbe averne una!



9 Inno d'Italia – Goffredo Mameli

Non può ovviamente mancare il momento dedicato all’inno italiano. Qui non vi è

spazio ai gusti. L’inno si canta a squarciagola, tutti. Insieme.



10 Vamos a bailar - Pengwin

Il ritorno alla normalità. Andare allo stadio, tifare insieme ad altre migliaia di

persone, esultare, piangere, insomma tornare a vivere. L’obiettivo di questo pezzo è

trasmettere spensieratezza, gioia e voglia di non fermarsi ora che siamo tornati a

respirare aria di libertà. La festa deve ancora iniziare…e allora tutti insieme. VAMOS A

BAILAR FINCHÈ IL SOLE NON SORGE!