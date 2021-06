Sofía Reyes, con Pedro Capò, lancia la hit dell’estate Casualidad

Il brano arriva dopo il successo mondiale "Dancing on Dangerous" con Sean Paul e Imanbek, che in soli due mesi ha superato i 21 milioni di streams su Spotify.

"Casualidad" è stata scritta da Sofía in collaborazione con Jon Leone, Nicole Zignago, Daremola e Pedro stesso. Il brano parla di due persone che si trovano, senza cercarsi. La coppia sa che si tratta di un segno del destino e non di una coincidenza che gli fa capire l'importanza di entrare in sintonia con l'altro, vivere e godersi il momento presente: “Non credo nelle coincidenze e mi piace pensare che il destino sia sempre dalla nostra parte. Penso che sia una benedizione poter vedere e godere di queste coincidenze, poiché è ciò che abbiamo in questo momento. Questa canzone parla di questo, di due persone che si incontrano e non hanno paura di quello che succede dopo... per me questa è la vita. ", ha detto Sofia Reyes, che ha oltre 9 milioni di ascoltatori su Spotify al mese.



Il video (guardalo qui) è stato girato a "La Ciudad del Sol" Miami, Florida, sotto la direzione del famoso regista colombiano Gustavo "Gus" Camacho, della casa di produzione Mastermind Entertainment. Il video contiene scene colorate che incarnano perfettamente questo tema e mostrano anche la sintonia e la chimica che esiste tra i due artisti.

Sofía Reyes ha ottenuto molteplici certificazioni in tutto il mondo che l'hanno portata ai vertici delle classifiche, come compositrice e cantante. In Italia il brano di Fred De Palma “Il tuo profumo” feat Sofia Reyes è stato certificato PLATINO mentre il brano “1,2,3” feat Jason Derulo & De La Guetto è stato certificato “ORO”. Sofia continua a pubblicare dei grandi successi ed è una delle artiste più famose della scena musicale latina. Ha collaborato con artisti del calibro di Jason Derulo, Sean Paul, Imanbek, Lauv, Anitta, Rita Ora, Farina Jhay Cortez, Darell, Michael Buble, Barenaked Ladies, Prince Royce, Piso 21, Beret, Cheat Codes, Slushi, James Arthur, Abraham Mateo, Thalia, Fred de Palma, Brett Eldredge, Lalo Ebratt, Tinie Tempah, Pedro Capó tra i tanti.